В Саратове программу связи с гражданами интегрируют в мессенджер МАХ

Платформа обратной связи Саратовской области будет интегрирована в мессенджер МАХ. Министр цифрового развития региона Владимир Старков подтвердил планы по углубленной интеграции государственных сервисов, включая систему обратной связи, в новый российский мессенджер, пишет ИА «Общественное мнение». Заявление прозвучало 5 августа в ходе брифинга, посвященного работе платформы.

Анализ обращений граждан показал, что с начала 2025 года жители области чаще всего направляли сообщения, касающиеся сферы здравоохранения, состояния автомобильных дорог и вопросов образования. Подавляющее большинство из 50 тысяч обращений поступило в адрес администрации Саратова (41%). Значительная доля пришлась также на региональный Минздрав (8%) и администрацию Энгельса (7%). Министерство строительства получило 2% сообщений.

Функционирование системы, действующей с 2020 года как единое окно на портале «Госуслуги», обеспечивает авторизацию через учетную запись. К платформе подключено свыше четырех тысяч органов власти, а обработкой сообщений занимаются более шести тысяч специалистов. За пятилетний период рассмотрено свыше 286 тысяч обращений. Более половины из них (60%) решаются в ускоренном порядке — в пределах десяти суток. Доля просроченных ответов сократилась с первоначальных 28% до показателя менее одного процента.

Министр Старков подчеркнул, что мессенджер МАХ станет новым каналом для взаимодействия граждан с властью, дополняя существующие возможности платформы.

Никита Маркелов