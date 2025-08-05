Ресторан «Ереван» в Саратове убрал вывески на иностранных языках

После предписаний саратовской мэрии ресторан «Ереван» на Первомайской, 33/35 демонтировал все свои вывески. Комитет муниципального контроля сообщил об этом 4 августа.

Как показывают опубликованные снимки, были убраны все варианты названия: на русском, армянском и английском языках. Основанием для этого послужило действующее в Саратове правило, запрещающее вывески на иностранных языках, если их название не защищено как товарный знак.

Ранее администрация требовала от собственников здания устранить нарушения дизайн-кода, связанные именно с вывеской заведения.

Никита Маркелов