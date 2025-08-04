Кредиторы перекрыли краны

Арбитражный суд Астраханской области признал банкротом концессионера ООО «Цифровой водоканал» (ЦВК). Такое решение было принято по иску ООО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК). В суде АЭСК заявила, что ЦВК задолжал ей более 50 млн руб. за услуги электроснабжения. Процедуру наблюдения в отношении должника суд ввел еще в январе этого года, с чем компания не согласилась и безуспешно попыталась обжаловать определение в апелляции. Теперь суд открыл конкурсное производство до конца января следующего года. Эксперты полагают, что шансы концессионера на оспаривание минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цифровой водоканал задолжал за свет порядка 50 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Цифровой водоканал задолжал за свет порядка 50 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Цифровой водоканал», который занимается водоснабжением сел в Володарском районе Астраханской области, признано банкротом. Предприятие задолжало 50,7 млн руб. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) за услуги электроснабжения.

В январе прошлого года деятельностью ЦВК заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Причиной стали регулярные отключения воды в селе Тишково Володарского района, сообщил информационный центр федерального ведомства. По данным силовиков, ситуация на тот момент длилась больше двух месяцев в связи с аварийным состоянием трубопровода (износ 85%). ЦВК якобы не принимал никаких мер по ремонту и модернизации коммуникаций, несмотря на многочисленные жалобы жителей.

Еще в декабре 2023 года о проблемах с водоснабжением говорил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он заявил, что строительство нового водопровода затягивают, а старый своевременно не ремонтируют, поскольку муниципальные власти не поставили перед ресурсоснабжающей организацией задачу по переходу на питьевое водоснабжение.

Также в январе 2024 года между концессионером и властями Володарского района начался спор в Арбитражном суде Астраханской области. Цифровой водоканал требовал взыскать с муниципального образования 144 млн руб. за «коммерческие и технологические потери» из-за задержек в утверждении технического задания и инвестиционной программы. Чиновники, в свою очередь, подали встречный иск к компании, намереваясь обязать ее выплатить 210 млн руб. за невыполнение обязательств по капитальным вложениям с 2018 года.

Соглашение, заключенное в 2017 году, предусматривало вложение 700 млн руб. в водоснабжение района. Власти назвали передачу концессионеру несвязанных объектов ошибкой, поскольку это затруднило выполнение обязательств. В суде ЦВК утверждал, что понес убытки из-за аварий и удорожания работ, не покрываемых тарифами. Муниципалитет настаивал, что все работы финансировались за счет тарифа, а темпы роста тарифов опережали плановые показатели. В итоге компания-ресурсоснабжающая организация отказалась от своих исковых требований, в связи с чем в феврале этого года производство по делу было завершено.

ООО «Цифровой водоканал» учреждено в Москве в августе 2016 года. Компания специализируется на заборе, очистке и распределении воды. Директором с июля 2024 года является Сергей Ситников. По итогам прошлого года выручка ЦВК составила 43 млн руб., чистая прибыль — 49 тыс. руб. Компания через цепочку дочерних юрлиц контролируется астраханским ООО КК «Интерком-Инноватика», Михаила, Анастасии и Наталии Зыковых.

Теперь же Цифровой водоканал судится с Астраханской энергосбытовой компанией. Представители АЭСК заявили о намерении обратиться в суд по поводу несостоятельности ЦВК еще в июле прошлого года, указано на «Федресурсе». Повторно организация сообщила о своих планах в сентябре, а соответствующий иск на сумму 50,7 млн руб. подала в октябре. Исковые требования были подтверждены судебными решениями по другим делам, которые остались неисполненными в течение более трех месяцев.

С апреля 2018 года АЭСК подала к ЦВК 36 исков на общую сумму 93,9 млн руб., из которых частично проиграла 26 споров и полностью — один. Сейчас суд рассматривает еще три дела на сумму 45,1 млн руб.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» зарегистрировано в Астрахани в январе 2005 года. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Объем поставки электроэнергии в год — 2721 млн кВт·ч. Клиентами АЭСК являются более 383 тыс. физических лиц и 11 тыс. юридических лиц. Генеральным директором предприятия в октябре 2024 года стал Алексей Гринько. Уставный капитал — 5,42 млн руб. Основные акционеры: ООО «Гарант-Сервис» и ООО «Волга Групп» (владеют 19,4% уставного капитала), АО «Независимая инвестиционная компания» (доля 10,9%), ООО «Марс Энерго» (доля 19,93%), ООО «Диэм» (доля 19,92%). Прошлый год АЭСК завершила с 31-процентным ростом дохода (82 млн руб.) при обороте 16 млрд руб.; стоимость чистых активов составила 382 млн руб.

В январе этого года Арбитражный суд региона ввел в отношении ЦВК процедуру наблюдения сроком до 13 мая. Временным управляющим был утвержден Виталий Толмачев. Концессионер с решением не согласился и в том же месяце пытался оспорить его в апелляции, утверждая, что обладает признаками субъекта естественной монополии. По мнению представителей компании, для возбуждения дела о банкротстве необходимо было доказать отсутствие возможности погасить долги за счет имущества, не участвующего в производстве.

Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в апреле в удовлетворении жалобы отказал, согласившись с определением первой инстанции. 30 июля суд открыл в отношении ресурсоснабжающей организации конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 23 января 2026 года. Конкурсным управляющим также был назначен Виталий Толмачев.

Юрист адвокатского бюро КИАП Тамара Филиных считает, что шансы у ЦВК в кассации минимальны, если компания повторно решит обжаловать постановление суда. «Суд первой инстанции действительно обошел стороной особенности, установленные для субъектов естественных монополий, однако фактически на правильность решения это не повлияло. Апелляция восполнила пробелы, допущенные судом первой инстанции, и вполне полноценно ответила на доводы апеллянта. Судя по данным ФССП, в отношении должника открыто большое количество исполнительных производств (в том числе по требованию заявителя), требования в полном объеме не удовлетворены. Однако ситуация может измениться, если в суде округа выяснится, что даже не было попытки обратить взыскание на имущество должника. В этом случае возбуждение дела о банкротстве невозможно. Если это подтвердится, то шансы должника возрастают»,— резюмировала эксперт.

Нина Шевченко