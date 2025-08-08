Спикер Госдумы: в Хвалынске построят современную больницу до конца 2026 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в Москве рабочее совещание в формате видеоконференции, на котором обсуждалось строительство новой высокотехнологичной центральной районной больницы (ЦРБ) в Хвалынске Саратовской области. Об этом сообщают его сторонники в Telegram-канале.

В ходе совещания были рассмотрены варианты предпроектных решений. Господин Володин подчеркнул, что больница должна быть не только оснащена по последним стандартам, но и гармонично вписываться в архитектуру города.

По словам политика, построить и сдать лечебное учреждение необходимо до конца будущего года. Больница призвана значительно улучшить качество медицинского обслуживания в регионе.

Павел Фролов