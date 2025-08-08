Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ртищевском районе произошло восемь коммунальных аварий, проводится проверка

Ртищевская межрайонная прокуратура приступила к проверке по факту отсутствия водоснабжения на поднадзорной территории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Сегодня, 8 августа, на сетях холодного водоснабжения Ртищевского района произошло более восьми коммунальных аварий. Причиной тому выход из строя датчика давления воды на территории насосной станции МУП «Водоканал».

Специалисты задействованы в аварийно-восстановительных работах. Как только проверка завершится, прокуратура примет решение о мерах реагирования.

Павел Фролов