Суд обязал УК «Адамас» защитить от пожаров дома в Энгельсе

Прокуратура Энгельса Саратовской области выявила нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ при содержании и обслуживании общего имущества многоквартирных домов № 23, 23Б, 23В по ул. 148-я Черниговская дивизия. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Управление домами осуществляет ООО УК «Адамас». Специалисты обнаружили множество нарушений в части соблюдения требований пожарной безопасности.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать управляющую компанию устранить все выявленные нарушения. Суд в полном объеме удовлетворил требования.

ООО «Адамас» зарегистрировано в Энгельсе и управляет недвижимым имуществом с октября 2005 года. Руководителем и единственным учредителем является Екатерина Кремнева. В 2024 году выручка компании составила 58,8 млн руб., чистая прибыль — 102 тыс. руб. За время работы компания стала участником 222 арбитражных дел, в отношении юрлица возбуждалось 61 исполнительное производство.

