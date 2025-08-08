В минсельхозе Саратовской области нарушалось антикоррупционное законодательство

В ходе проверки прокуратура обнаружила в минсельхозе Саратовской области нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура выявила факты ненадлежащей работы кадрового подразделения министерства при проверке достоверности и полноты сведений о доходах за прошлый год шести госслужащих. Среди нарушений также ненадлежащая организация работы комиссии министерства по противодействию коррупции, неисполнения плана реализации антикоррупционной политики и несвоевременные меры в части приведения в соответствие законодательству пяти нормативных правовых актов.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление руководителю минсельхоза Саратовской области. В итоге нарушения устранили, семерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов