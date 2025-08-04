В ГУ МВД России по Саратовской области появился новый начальник

Начальником Управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Саратовской области стал подполковник полиции Сергей Щипков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сергея Щипкова представил сегодня, 4 августа, в ходе оперативного совещания с территориальными органами МВД России на районном уровне начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Ситников. Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Сергей Щипков родился 7 октября 1981 года, в 2004 году с отличием окончил Саратовский юридический институт МВД России. В том же году он начал служить в органах внутренних дел. Сергей Щипков работал на различных должностях по линии охраны общественного порядка в ГУ МВД России по Саратовской области.

В 2011 году Сергей Щипков получил должность замначальника центра по исполнению административного законодательства в МУ МВД России «Энгельсское». В 2013 году он стал руководить отделом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних в том же подразделении. До нынешнего назначения Сергей Щипков занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Энгельсское».

Павел Фролов