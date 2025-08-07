В доме на Татищева, 10 в Астрахани предотвратили угрозу обрушения

Сегодня, 7 августа, во время плановых работ по замене систем отопления в рамках капремонта в многоквартирном доме по адресу ул. Татищева, 10 в Астрахани удалось своевременно обнаружить частичное разрушение опоры в подвальном помещении второго подъезда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Глава региона Игорь Бабушкин ранее потребовал от подрядных организаций тщательно проверять состояние несущих конструкций при проведении любых ремонтных работ в домах, которым требуется особое внимание. После выявления угрозы обрушения сразу же приняли решение о временной эвакуации жильцов, ввели режим локального чрезвычайного положения.

Сейчас специалисты изучают здание. В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям глава города Игорь Редькин проинформировал об организации для эвакуированных жителей пункта временного размещения. Господин Бабушкин поставил перед городскими властями и профильными региональными ведомствами задачу как можно быстрее устранить последствия инцидента, завершить капремонт и обеспечить всю необходимую помощь жильцам.

Павел Фролов