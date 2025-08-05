Суд не стал запрещать мэрии Саратова пользоваться Горпарком

Арбитражный суд Саратовской области отказался накладывать обеспечительные меры на землю Городского парка. С соответствующим ходатайством выступало ООО «Квартал» из группы компаний «Рим». Компания оспаривает отказ администрации Саратова в продлении аренды участка под Горпарком.

Истец требовал запретить кадастровые работы, изменения границ и распоряжение участком площадью 190 га ул. Чернышевского, 81/83. Заявитель настаивал, что без таких мер исполнение будущего судебного решения станет невозможным.

Суд не нашел оснований для удовлетворения требований. Ключевой причиной отказа стало отсутствие доказательств реальной угрозы. Заявитель не подтвердил, что администрация или третьи лица предпринимают действия по разделу, изменению границ или распоряжению спорной территорией.

Суд подчеркнул, что одних предположений о возможных будущих затруднениях недостаточно для применения обеспечительных мер. Процессуальный институт обеспечения иска требует бесспорных доказательств необходимости таких мер и соблюдения баланса интересов сторон. ООО «Квартал» не обосновало связь запрошенных запретов с предметом спора и не доказало риск причинения значительного ущерба.

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Основной спор о признании незаконными решений администрации и комитета по имуществу продолжит рассматриваться в суде первой инстанции.

Срок аренды парка у «Рима» истек 23 июля 2025 года. Представители группы компаний начали обращаться в администрацию за продлением еще в 2022 году, но получали отказы по формальным основаниям. Минувшей весной мэрия Саратова сообщила, что оператором самого большого городского парка станет МБУ «Садово-парковое».

Никита Маркелов