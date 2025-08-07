Под Пензой суд наказал экс-чиновницу за кражу денег у погибших участников СВО

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении бывшей замглавы администрации Бессоновского района по уголовному делу о хищении денежных средств погибших военнослужащих (п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантке вменяют два эпизода краж с банковских счетов в крупном размере. Так, в прошлом году она получила от двух жителей Бессоновского района дубликаты их банковских карт и пин-коды. При этом ей было известно, что они заключили контракты о прохождении военной службы, близких родственников у них не было или отношения с ними не поддерживались.

В дальнейшем фигурантка узнала, что один из этих военнослужащих погиб. После этого она передала его банковскую карту своей знакомой, и та сняла с нее свыше 300 тыс. руб. Знакомая же не была осведомлена о преступных намерениях. В сентябре прошлого года фигурантка сняла с карты второго военнослужащего, который тоже погиб, 550 тыс. руб.

На стадии расследования дела бывшая чиновница в полном объеме возместила родственникам погибших военнослужащих причиненный материальный ущерб. По решению суда она получила три года колонии общего режима. Отбывать наказание женщина начнет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов