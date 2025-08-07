В Астрахани самолет совершил незапланированную посадку, проводится проверка

Уральская транспортная прокуратура во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту незапланированной посадки самолета в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Сочи, благополучно совершил незапланированную посадку в аэропорту Астрахани им. Б.М. Кустодиева сегодня, 7 августа. Произошло это по техническим причинам.

Во время полета в воздушном судне сработала сигнализация, командир решил приземлиться на запасном аэродроме. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке по данному факту. Предварительной причиной аварийной посадки самолета, как отмечает пресс-служба Западного МСУТ СК России, стало незначительное задымление в багажном отсеке. Никто не пострадал.

Павел Фролов