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Пенза обязала УК открывать подвалы домов во время воздушной тревоги

Первый заместитель главы администрации Пензы Андрей Шиганков провел совещание по мерам реагирования на объявление воздушной опасности. Встреча с представителями управляющих организаций прошла с участием руководителей региональных и городских министерств ЖКХ, гражданской защиты и ГОЧС.

Поводом послужил недавний инцидент. Андрей Шиганков обратил внимание, что после включения сирены воздушной тревоги не все укрытия в подвалах жилых домов были открыты. Это вызвало волну недовольства и многочисленные жалобы жителей в соцсетях.

Господин Шиганков подчеркнул, что подвалы многоквартирных домов являются важным укрытием при атаках дронов и других воздушных угрозах. Управляющим компаниям ранее уже направлялись рекомендации по оборудованию таких укрытий. «От ваших действий или бездействия зависят жизнь и здоровье граждан. Вы обязаны обеспечить свободный доступ в подвалы. За невыполнение задачи предусмотрена административная ответственность»,— заявил он, обращаясь к руководителям УК.

За нарушение решений антитеррористической комиссии Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях устанавливает штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.

На совещании также рассмотрели разграничение сигналов опасности. Сигнал «беспилотная опасность» означает обнаружение БПЛА вблизи границ области. При объявлении «воздушной опасности» включается сирена «Внимание всем», рассылаются SMS и уведомления в приложении МЧС России, информация транслируется по ТВ и радио.

Заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов сообщил, что 6 августа с 09:15 до 09:30 в Пензе пройдет учебная тревога для проверки системы оповещения. «Все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны открыть подвальные помещения для отработки оперативного реагирования на ЧС»,— подчеркнул он.

Господин Кудимов также указал на необходимость управляющих организаций приобрести аптечки и питьевую воду для укрытий и максимально информировать жильцов о возможности использования подвалов в качестве укрытий при возникновении угрозы.

В результате атаки украинского БПЛА «Лютый» на завод в Пензе 2 августа 2025 года погибла одна работница, еще двое получили травмы. Власти ввели режим «Воздушная опасность» с сиренами и оповещениями, ограничили мобильный интернет и остановили общественный транспорт. На предприятии возник пожар, повреждены цех и склад.