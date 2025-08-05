В Саратове торговые сети могут обязать продавать алкоголь в отдельных помещениях

В Саратовской области рассматривается возможность полного запрета розничной продажи алкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Инициативу анонсировал председатель областной думы Алексеем Антоновым по итогам рабочего совещания с участием представителей правительства региона и УФАС.

В рамках антиалкогольных мер предлагается ввести обязательные классификационные требования для предприятий общепита, аналогичные нормам, действующим в Санкт-Петербурге и Костромской области. Одним из ключевых предложений является ограничение продажи спиртного специализированными залами стационарных объектов, исключающее совмещение с торговлей детскими товарами или сладостями. Рассматривается и наиболее строгая мера — полный запрет розничной реализации алкоголя в кафе и барах, функционирующих в МКД, за исключением ресторанов.

Инициатива обусловлена неэффективностью существующих ограничений и массовыми жалобами жителей Саратова и Энгельса на деятельность «наливаек», игнорирующих штрафные санкции. Для противодействия этому также обсуждаются дополнительные меры, включая установку систем видеонаблюдения. С 1 сентября 2025 года в регионе вступят в силу новые правила, запрещающие торговлю алкоголем в МКД при входе со стороны подъезда, а также вводящие ограничения на продажу в розлив пива, сидра и медовухи в потребительскую тару.

По мнению законодателей, запрет направлен на защиту граждан и перевод бизнеса в «цивилизованные» правовые условия. Предполагается, что это снизит количество правонарушений в жилых зонах и улучшит криминогенную обстановку. Однако критики отмечают риски сохранения нелегальных точек продаж, несмотря на планируемые ограничения.

Никита Маркелов