В Саратове из-за жалоб на работу МБУ «Ритуал» сменится его директор

С 11 августа новым директором МБУ «Ритуал» в Саратове станет Александр Балашов, сообщила мэрия города. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Кировского района по экономике.

Вчера администрация города объявила об уходе с должностей директора МКУ «Администрация кладбищ» Александра Булгакова и директора МБУ «Ритуал» Александры Умировой. В мэрии пояснили, что к обоим руководителям возникли вопросы по хозяйственной деятельности и обслуживанию населения.

Александр Булгаков возглавлял городские кладбища с декабря 2022 года, а Александра Умирова руководила «Ритуалом» с декабря 2022 года. Ранее, с февраля 2021 года, она была директором «Администрации кладбищ».

Никита Маркелов