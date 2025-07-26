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Переговоры в Стамбуле, крушение Ан-24 и арест журналистов Baza

Чем запомнилась неделя 21–25 июля: цифры, цитаты и факты

Цитаты недели

«Позиции достаточно далеки друг от друга» (помощник президента РФ Владимир Мединский о переговорах с Украиной по вопросу прекращения огня).

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

«Правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы» (глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, как будет работать закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете)

«Наши законы не запрещают что-то, а создают пространство для созидания, для творчества, для лидерства» (лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на финальном пленарном заседании весенней сессии Госдумы).

«Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?» (президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Эстонии запретить ему въезд в страну).

Цифры недели

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

В Амурской области разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», эксплуатировавшийся почти 50 лет. Все 48 человек, находившиеся на его борту, погибли.

На 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

В России впервые с начала года зафиксировали дефляцию. С 15 по 21 июля она составила 0,05%.

Застройщики сократили закупки мебели на 25% после отмены льготной ипотеки.

Цены на энергетический уголь в Европе за неделю выросли на 4%, до $108,4 за тонну.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей может привести к снижению турпотока на 10–30%.

Несмотря на снижение розничных цен на бахчевые на 1–5% за год, продажи арбузов в рознице в начале высокого сезона также сократились — на 15% год к году.

В России растет количество новых ритуальных компаний — за первую половину 2025 года их число выросло на 16%.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку о продаже Украине военной техники на сумму $330 млн.

В Пекине прошел 25-й саммит ЕС—Китай.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин запретил иностранным судам заходить в порты России без согласия ФСБ.

Владимир Путин подписал закон, по которому любое сообщество могут признать экстремистским, если один из его участников уже признан виновным в организации экстремистской деятельности.

Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России деятельность «международного движения сатанизма». Иск подавали Генпрокуратура и Минюст.

По факту взрыва газа в жилом доме в Саратове возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его сотрудница Татьяна Лукьянова арестованы по делу о коррупции.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова в рамках уголовного дела о коррупции.

Мещанский районный суд Москвы арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, курировавшего строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве.

Инициативы недели

В Госдуме предлагают ввести 365-дневный призыв в армию.

В России в ближайшие дни может снова начать действовать полный запрет на экспорт бензина.

Потребительские организации пытаются убедить депутатов Госдумы отказаться от законопроекта, направленного на борьбу с «потребительским экстремизмом» при приобретении технически сложных товаров.

Общественники попросили ФАС проверить законность акций на маркетплейсах.

Отставки и назначения

И. о. председателя Верховного суда РФ назначен Юрий Иваненко — глава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Михаил Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС.

Американский киноактер Стивен Сигал покидает российские компании — в июле он оставил позицию гендиректора в ООО «Пять элементов».

Сделки недели

АО «АК Инвест» стало основным владельцем «АГР Холдинга», в который входят бывшие заводы Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге.

Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние Paramount Global и Skydance Media. Стоимость сделки составляет $8 млрд.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Женщина «дегустирует» золотой слиток на производственном комплексе на месторождении «Самолазовское» в Якутии

Женщина «дегустирует» золотой слиток на производственном комплексе на месторождении «Самолазовское» в Якутии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочий на Череповецком металлургическом комбинате

Рабочий на Череповецком металлургическом комбинате

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею холдинга «Селигдар», в городе Алдане

Праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею холдинга «Селигдар», в городе Алдане

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница фестиваля в честь национального якутского праздника Ысыах в Санкт-Петербурге

Участница фестиваля в честь национального якутского праздника Ысыах в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов  /  купить фото

Церемония поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске

Церемония поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и главком ВМФ Александр Моисеев (слева) на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске

Президент Владимир Путин и главком ВМФ Александр Моисеев (слева) на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Премьер-министры Казахстана Олжас Бекетов (второй слева), Армении Никол Пашинян (третий слева) и России Михаил Мишустин (четвертый слева) на международной экологической конференции в Республике Алтай

Премьер-министры Казахстана Олжас Бекетов (второй слева), Армении Никол Пашинян (третий слева) и России Михаил Мишустин (четвертый слева) на международной экологической конференции в Республике Алтай

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре Госдумы

Журналисты в пресс-центре Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники полиции задерживают экс-главу штаба Бориса Надеждина на президентских выборах Дмитрия Кисиева во время пикета против закона о введении штрафов за поиск экстремистского контента

Сотрудники полиции задерживают экс-главу штаба Бориса Надеждина на президентских выборах Дмитрия Кисиева во время пикета против закона о введении штрафов за поиск экстремистского контента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Женщина с плакатом в поддержку президента Владимира Путина около здания Госдумы

Женщина с плакатом в поддержку президента Владимира Путина около здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фойе Совета Федерации РФ

Фойе Совета Федерации РФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время чина освящения закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время чина освящения закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в честь праздника явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Крестный ход в честь праздника явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) после церемонии награждения церковными орденами на праздновании явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) после церемонии награждения церковными орденами на праздновании явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Последствие взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове

Последствие взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Пешеходы переходят улицу во время ливня в Москве

Пешеходы переходят улицу во время ливня в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Нагорная улица в Москве после ливня

Нагорная улица в Москве после ливня

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Отдыхающие в парке в Санкт-Петербурге

Отдыхающие в парке в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Гастрономический фестиваль «ЖаритьФест» в Санкт-Петербурге

Гастрономический фестиваль «ЖаритьФест» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники фестиваля армянской культуры в Ереване

Участники фестиваля армянской культуры в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский  /  купить фото

Солистка группы IOWA Катя Iowa на VK Fest 2025 в Москве

Солистка группы IOWA Катя Iowa на VK Fest 2025 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Прима-балерина Светлана Захарова во время совместного выступления со скрипачом Вадимом Репиным в Москве

Прима-балерина Светлана Захарова во время совместного выступления со скрипачом Вадимом Репиным в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вратарь футбольного клуба «Сочи» Александр Дегтев во время матча против московского «Локомотива» в первом туре чемпионата России по футболу в Москве

Вратарь футбольного клуба «Сочи» Александр Дегтев во время матча против московского «Локомотива» в первом туре чемпионата России по футболу в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Матч между командами «Оренбург» и ЦСКА (Москва) в первом туре чемпионата России по футболу

Матч между командами «Оренбург» и ЦСКА (Москва) в первом туре чемпионата России по футболу

Фото: Коммерсантъ / Михаил Докудовский  /  купить фото

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Женщина «дегустирует» золотой слиток на производственном комплексе на месторождении «Самолазовское» в Якутии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочий на Череповецком металлургическом комбинате

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Праздничный концерт, посвященный 50-летнему юбилею холдинга «Селигдар», в городе Алдане

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница фестиваля в честь национального якутского праздника Ысыах в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов  /  купить фото

Церемония поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин и главком ВМФ Александр Моисеев (слева) на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» в Северодвинске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Премьер-министры Казахстана Олжас Бекетов (второй слева), Армении Никол Пашинян (третий слева) и России Михаил Мишустин (четвертый слева) на международной экологической конференции в Республике Алтай

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники полиции задерживают экс-главу штаба Бориса Надеждина на президентских выборах Дмитрия Кисиева во время пикета против закона о введении штрафов за поиск экстремистского контента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Женщина с плакатом в поддержку президента Владимира Путина около здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фойе Совета Федерации РФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время чина освящения закладного камня в основании Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в честь праздника явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре) и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) после церемонии награждения церковными орденами на праздновании явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Последствие взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Пешеходы переходят улицу во время ливня в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Нагорная улица в Москве после ливня

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Отдыхающие в парке в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Гастрономический фестиваль «ЖаритьФест» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники фестиваля армянской культуры в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский  /  купить фото

Солистка группы IOWA Катя Iowa на VK Fest 2025 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Прима-балерина Светлана Захарова во время совместного выступления со скрипачом Вадимом Репиным в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вратарь футбольного клуба «Сочи» Александр Дегтев во время матча против московского «Локомотива» в первом туре чемпионата России по футболу в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Матч между командами «Оренбург» и ЦСКА (Москва) в первом туре чемпионата России по футболу

Фото: Коммерсантъ / Михаил Докудовский  /  купить фото

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