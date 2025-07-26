Переговоры в Стамбуле, крушение Ан-24 и арест журналистов Baza

Цитаты недели

«Позиции достаточно далеки друг от друга» (помощник президента РФ Владимир Мединский о переговорах с Украиной по вопросу прекращения огня).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

«Правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы» (глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, как будет работать закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете)

«Наши законы не запрещают что-то, а создают пространство для созидания, для творчества, для лидерства» (лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на финальном пленарном заседании весенней сессии Госдумы).

«Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?» (президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Эстонии запретить ему въезд в страну).

Цифры недели

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

В Амурской области разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», эксплуатировавшийся почти 50 лет. Все 48 человек, находившиеся на его борту, погибли.

На 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

В России впервые с начала года зафиксировали дефляцию. С 15 по 21 июля она составила 0,05%.

Застройщики сократили закупки мебели на 25% после отмены льготной ипотеки.

Цены на энергетический уголь в Европе за неделю выросли на 4%, до $108,4 за тонну.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей может привести к снижению турпотока на 10–30%.

Несмотря на снижение розничных цен на бахчевые на 1–5% за год, продажи арбузов в рознице в начале высокого сезона также сократились — на 15% год к году.

В России растет количество новых ритуальных компаний — за первую половину 2025 года их число выросло на 16%.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку о продаже Украине военной техники на сумму $330 млн.

В Пекине прошел 25-й саммит ЕС—Китай.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин запретил иностранным судам заходить в порты России без согласия ФСБ.

Владимир Путин подписал закон, по которому любое сообщество могут признать экстремистским, если один из его участников уже признан виновным в организации экстремистской деятельности.

Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России деятельность «международного движения сатанизма». Иск подавали Генпрокуратура и Минюст.

По факту взрыва газа в жилом доме в Саратове возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его сотрудница Татьяна Лукьянова арестованы по делу о коррупции.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова в рамках уголовного дела о коррупции.

Мещанский районный суд Москвы арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, курировавшего строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве.

Инициативы недели

В Госдуме предлагают ввести 365-дневный призыв в армию.

В России в ближайшие дни может снова начать действовать полный запрет на экспорт бензина.

Потребительские организации пытаются убедить депутатов Госдумы отказаться от законопроекта, направленного на борьбу с «потребительским экстремизмом» при приобретении технически сложных товаров.

Общественники попросили ФАС проверить законность акций на маркетплейсах.

Отставки и назначения

И. о. председателя Верховного суда РФ назначен Юрий Иваненко — глава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Михаил Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС.

Американский киноактер Стивен Сигал покидает российские компании — в июле он оставил позицию гендиректора в ООО «Пять элементов».

Сделки недели

АО «АК Инвест» стало основным владельцем «АГР Холдинга», в который входят бывшие заводы Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге.

Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние Paramount Global и Skydance Media. Стоимость сделки составляет $8 млрд.