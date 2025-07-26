Переговоры в Стамбуле, крушение Ан-24 и арест журналистов Baza
Чем запомнилась неделя 21–25 июля: цифры, цитаты и факты
Цитаты недели
«Позиции достаточно далеки друг от друга» (помощник президента РФ Владимир Мединский о переговорах с Украиной по вопросу прекращения огня).
Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский
Фото: Dilara Senkaya / Reuters
«Правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы» (глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, как будет работать закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете)
«Наши законы не запрещают что-то, а создают пространство для созидания, для творчества, для лидерства» (лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на финальном пленарном заседании весенней сессии Госдумы).
«Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?» (президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Эстонии запретить ему въезд в страну).
Цифры недели
Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.
В Амурской области разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», эксплуатировавшийся почти 50 лет. Все 48 человек, находившиеся на его борту, погибли.
На 72-м году жизни умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.
В России впервые с начала года зафиксировали дефляцию. С 15 по 21 июля она составила 0,05%.
Застройщики сократили закупки мебели на 25% после отмены льготной ипотеки.
Цены на энергетический уголь в Европе за неделю выросли на 4%, до $108,4 за тонну.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей может привести к снижению турпотока на 10–30%.
Несмотря на снижение розничных цен на бахчевые на 1–5% за год, продажи арбузов в рознице в начале высокого сезона также сократились — на 15% год к году.
В России растет количество новых ритуальных компаний — за первую половину 2025 года их число выросло на 16%.
Госдепартамент США одобрил возможную сделку о продаже Украине военной техники на сумму $330 млн.
В Пекине прошел 25-й саммит ЕС—Китай.
По букве закона
Президент РФ Владимир Путин запретил иностранным судам заходить в порты России без согласия ФСБ.
Владимир Путин подписал закон, по которому любое сообщество могут признать экстремистским, если один из его участников уже признан виновным в организации экстремистской деятельности.
Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России деятельность «международного движения сатанизма». Иск подавали Генпрокуратура и Минюст.
По факту взрыва газа в жилом доме в Саратове возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его сотрудница Татьяна Лукьянова арестованы по делу о коррупции.
Сотрудники ФСБ и СКР задержали экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова в рамках уголовного дела о коррупции.
Мещанский районный суд Москвы арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, курировавшего строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.
В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве.
Инициативы недели
В Госдуме предлагают ввести 365-дневный призыв в армию.
В России в ближайшие дни может снова начать действовать полный запрет на экспорт бензина.
Потребительские организации пытаются убедить депутатов Госдумы отказаться от законопроекта, направленного на борьбу с «потребительским экстремизмом» при приобретении технически сложных товаров.
Общественники попросили ФАС проверить законность акций на маркетплейсах.
Отставки и назначения
И. о. председателя Верховного суда РФ назначен Юрий Иваненко — глава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Михаил Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС.
Американский киноактер Стивен Сигал покидает российские компании — в июле он оставил позицию гендиректора в ООО «Пять элементов».
Сделки недели
АО «АК Инвест» стало основным владельцем «АГР Холдинга», в который входят бывшие заводы Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге.
Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние Paramount Global и Skydance Media. Стоимость сделки составляет $8 млрд.