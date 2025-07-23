Путин попросил Шадаева разъяснить ему закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Президент России Владимир Путин на совещании правительства обратился к главе Минцифры Максута Шадаеву с просьбой разъяснить, как будет реализован запрет на поиск экстремистских материалов.

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем вы сейчас сказали, как должен на практике-то функционировать?» — спросил президент.

Господин Шадаев объяснил, что материалы, о которых идет речь в законе, часто ищут приверженцы экстремистских идеологий. Рядовые граждане могут быть спокойны. «На практике правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр»,— уточнил министр.

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля. Максут Шадаев выступил в его поддержку, объяснив, что это единственный способ избежать полной блокировки западных платформ в России.

Подробнее — в материале «Назло западным платформам».