Последняя капля

В России в ближайшие дни может снова начать действовать полный запрет на экспорт бензина, в том числе для крупных производителей. Решение, в которое рынок не верил до последнего, должно стать мерой по снижению биржевых цен, которые вплотную приблизились к историческому рекорду сентября 2023 года. Эксперты называют такой механизм эффективным, но отмечают, что он не решает главную проблему — недостаточного производства, особенно высокооктанового топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство подготовило проект постановления о полном запрете экспорта бензина, который должен быть подписан после возвращения из командировки премьера Михаила Мишустина, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их расчетам, за рубеж сейчас направляется около 40–50 тыс. тонн бензина в неделю. Собеседники “Ъ” ожидают, что эмбарго может начать действовать с 1 августа и будет введено как минимум на месяц с возможным продлением до конца сентября. Подготовить до 21 июля предложения о запрете на вывоз бензина поручал вице-премьер Александр Новак. В его аппарате ситуацию комментировать не стали.

Остановка экспорта бензина призвана охладить топливный рынок, цены на котором приближаются к историческим максимумам. Так, стоимость АИ-95 на Петербургской бирже 24 июля выросла на 0,4%, до 76,33 тыс. руб. за тонну, что всего на 0,7% меньше исторического рекорда, поставленного 7 сентября 2023 года. Тогда цена превышала 76,8 тыс. руб. за тонну. Стоимость марки АИ-92, которая 23 июля достигла 66,6 тыс. руб. за тонну, 24 июня скорректировалась на 0,45%, до 66,3 тыс. руб. за тонну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В случае если среднемесячные биржевые котировки АИ-92 превысят индикативную цену, установленную на этот год в 60,45 тыс. руб. за тонну, более чем на 10%, нефтекомпании не получают компенсацию за поставки на внутренний рынок. Пока игроки топливного сектора лишались демпферных выплат только один раз — в сентябре 2023 года. Тогда же правительство впервые ввело полное эмбарго на экспорт.

Сейчас, по словам источников “Ъ”, производители предлагают поднять допустимое превышение до 20% для бензина и c 20% до 30% для дизтоплива.

Но Минфин в начале июля предложил более осторожный вариант — до 15% и 25% соответственно сроком на один-два года. Собеседники “Ъ” допускают, что такое решение также может быть принято правительством в ближайшее время.

Основная причина взлета биржевых котировок — недостаточность предложения бензина, особенно марки АИ-95, а также перекрестные закупки нефтекомпаний друг у друга, говорит глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он отмечает, что сокращение поставок топлива на рынок связано с переносом части плановых остановок НПЗ с мая на июль. По его мнению, без запрета на экспорт ситуация может дополнительно обостриться к осени, когда начинается период выхода заводов в ремонт. Полное эмбарго, уверен господин Аркуша, станет действенным механизмом снижения биржевых цен.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что запрет на экспорт — это, по сути, единственный способ повысить предложение топлива на рынке, так как демпфер эффективен в достаточно ограниченном диапазоне цен на внутреннем и внешнем рынках, а также обменного курса. Именно поэтому, указывает эксперт, при резких колебаниях появляются инициативы об очередных корректировках демпферного механизма, таких как увеличение диапазона отклонения от индикативной цены.

Но ключевая проблема, полагает господин Фролов,— недостаточный запас прочности по производству автомобильных бензинов. Любые плановые или аварийные остановки оказывают негативное влияние на рынок, особенно в сезон высокого спроса, указывает он. В России, продолжает эксперт, производство бензина ненамного превышает внутренний спрос, поэтому при экспорте значительного объема в период остановок наступает разбалансировка. «Для сравнения, на рынке дизтоплива, где производство превышает внутренний спрос в два раза, подобных проблем не наблюдается»,— говорит он. Так что, полагает Сергей Фролов, проблема решится только после окончания модернизации российских НПЗ в рамках ранее запланированных программ, в том числе предполагающих строительство новых установок бензинового пула.

Минэнерго сообщило, что совместно с ФАС и нефтекомпаниями осуществляет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики, в которой учитывается сезонное увеличение спроса в летний период. Там добавили, что на рынке нефтепродуктов сохраняется профицит. Для стабилизации ситуации нефтекомпании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, что способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе, заявили в министерстве.

Ольга Мордюшенко, Ольга Семеновых