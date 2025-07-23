В России впервые с начала года зафиксировали дефляцию

С 15 по 21 июля дефляция в России составила 0,05%, следует из данных Росстата. Это первый случай дефляции с начала года. На прошлой неделе инфляция была на уровне 0,02%.

С начала июня потребительские цены в РФ выросли на 0,76%, с начала года — на 4,56%. За неделю сильнее всего подешевела свекла (-9,2%), капуста (-8,3%) и картофель (-7,4%). На 6,8% снизились цены на огурцы, на 4,7% подешевела морковь, на 3,1% — лук, на 2,3% — помидоры. Об этом сообщило Минэкономики (.pdf). Также, сообщает Росстат, цены снизились на куриные яйца (-1%) и рис (-0,3%).

Среди категории непродовольственных продуктов подорожали сухие корма для животных (+0,4%), зубные щетки (+0,3%) и средства личной гигиены (+0,2%). Небольшое снижение цен зафиксировали на детские пеленки и подгузники (-0,2%), а также на зубные пасты (-0,1%).