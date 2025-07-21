Путин запретил иностранным судам заходить в порты России без согласия ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает иностранным судам заходить в российские порты только после разрешения капитана порта. Оно, в свою очередь, должно быть согласованного с ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Опубликованный документ также обязует ФСБ назначить круг ответственных лиц из ведомства, которые будут рассматривать запросы от капитанов портов. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Официально указ президента именуется «Об особенностях заходов в морские порты Российской Федерации». Изменения в нынешние правила вносятся в соответствии с законом «О военном положении».