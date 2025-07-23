Верховный суд признал экстремистским «международное движение сатанизма»
Верховный суд признал экстремистской и запретил на территории России деятельность «международного движения сатанизма». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Иск о признании движения экстремистским подавали Генпрокуратура и Минюст.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
На заседании представители надзорного ведомства указали, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.
Решение Верховного суда вступает в силу немедленно. «Международное движение сатанизма» будет внесено Минюстом в соответствующий федеральный список.
Ранее с требованием запретить сатанизм выступали депутаты Госдумы — 1 июля 2024 года состоялся соответствующий круглый стол с участием представителей РПЦ и религиозных общественных организаций.
Подробнее о том, что именно депутаты считают «сатанизмом», — в материале «Ъ» «Сатанисты хуже марксистов».