Верховный суд признал экстремистским «международное движение сатанизма»

Верховный суд признал экстремистской и запретил на территории России деятельность «международного движения сатанизма». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Иск о признании движения экстремистским подавали Генпрокуратура и Минюст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На заседании представители надзорного ведомства указали, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.

Решение Верховного суда вступает в силу немедленно. «Международное движение сатанизма» будет внесено Минюстом в соответствующий федеральный список.

Ранее с требованием запретить сатанизм выступали депутаты Госдумы — 1 июля 2024 года состоялся соответствующий круглый стол с участием представителей РПЦ и религиозных общественных организаций.

Подробнее о том, что именно депутаты считают «сатанизмом», — в материале «Ъ» «Сатанисты хуже марксистов».

Полина Мотызлевская