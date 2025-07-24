На похоронном рынке не протолкнуться

В первой половине 2025 года на российском ритуальном рынке появилось новых юрлиц на 16% больше, чем годом ранее. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Подмосковье и Краснодарском крае, где их число увеличилось на 33% и 22% соответственно. Такому росту способствуют сразу два фактора: сравнительно недорогой вход в этот бизнес и стремление игроков похоронной индустрии, находившихся в тени, обелить свою деятельность под давлением надзорных ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года в похоронном бизнесе по всей России число регистраций новых юрлиц, включая ИП, выросло на 16% год к году, до 805, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус» по запросу “Ъ”. Лидер по количеству регистраций в ритуальной отрасли — Подмосковье, где открылось 57 компаний, что на треть больше год к году, уточнили аналитики. Еще одним регионом с заметным ростом новых юрлиц стал Краснодарский край — на 22% год к году, до 42.

Активнее регистрировать такой бизнес предпринимателей стимулирует традиционно стабильный спрос на похоронные услуги, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Демографические показатели старения населения и высокая смертность в некоторых регионах поддерживают базовый уровень спроса, подтверждает президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев. В январе—апреле 2025 года российский рынок ритуальных услуг вырос на 12,7% год к году, до 39,5 млрд руб., в то время как смертность увеличилась только на 4,5%, до 662,7 тыс. человек (см. “Ъ” от 11 июня).

Бизнесменов привлекает относительно низкий порог входа в бизнес. Для начала деятельности часто не требуется значительных вложений в инфраструктуру, особенно в случае с агентскими услугами, отмечает Алексей Сулоев.

Также в похоронном бизнесе растет маржинальность, но только в определенных сегментах. Особенно это касается комплексных предложений (пакет «под ключ») в крупных городах, кремации, мемориальной продукции, а также перевозки тел умерших на дальние расстояния, отмечает господин Сулоев. Также высокую прибыльность демонстрирует продажа ритуальных принадлежностей или организация ВИП-похорон, предоставление дополнительных услуг, таких как оформление могил и производство памятников, добавляет Антон Орлов.

39,5 миллиарда рублей составил оборот рынка ритуальных услуг в РФ в январе—апреле 2025 года, по данным Росстата

«Повышение маржинальности связано с ростом стоимости базовых услуг и готовностью некоторых клиентов платить за сервис»,— поясняет Алексей Сулоев. При этом любой скачок цен на материалы похоронные компании сразу же перекидывают на плечи потребителей, добавляет господин Орлов.

Однако в отрасли по-прежнему велик ценовой разброс: пока организаторы премиальных похорон имеют большую наценку, агентские фирмы в нижнем ценовом сегменте работают с минимальной рентабельностью, отмечает Алексей Сулоев. Много людей сейчас обращаются с запросом на проведение похорон с использованием гарантированного перечня услуг, по которому специализированные службы оказывают минимальный базовый набор услуг с компенсацией затрат от государства, говорит исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

Рост числа регистраций нового бизнеса в похоронной сфере связан не только с интересом новых игроков.

Уже действующие предприниматели легализуют свою деятельность и открывают ИП, так как работать в серой зоне становится опасно: в отношении предпринимателей в этой сфере открывается все больше уголовных дел, в частности за покупку сведений о смерти у медиков или полиции, поясняет Елена Андреева. Надзорные ведомства в этом году проводят кампанию по проверке ритуального бизнеса — она касается не только похоронных фирм, но и кладбищ, крематориев, моргов и мастерских надгробных памятников, писал ранее Telegram-канал «Похоронный траст». По его данным, в некоторых регионах проверяющие уже начали рассылать письма похоронным компаниям с требованием предоставить правоустанавливающие документы, копии договоров с медучреждениями, прайс-листы и т. д.

В ближайшее время рост числа новых регистраций в похоронном бизнесе сохранится из-за боязни предпринимателей продолжать деятельности в нелегальном поле, ожидает Елена Андреева. Но рост рынка в деньгах будет обеспечен за счет игроков, имеющих материальную базу в виде похоронных домов и оказывающих комплексные услуги, резюмирует она.

Дарья Андрианова