Госдепартамент разрешил продать Украине оборудование для ПВО на $180 млн

Госдепартамент США одобрил возможную сделку о продаже Украине военной техники, включая средства противовоздушной обороны, на сумму $330 млн, сообщили в Пентагоне. Сделка включает в себя техническое обслуживание и ремонт самоходных гаубиц M109 стоимостью $150 млн. Также туда входит обеспечение противовоздушной обороны стоимостью $180 млн, говорится в заявлении Пентагона.

«Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе»,— сообщили в Пентагоне.

До этого власти Украины запросили у США оборудование и услуги для поддержки эксплуатации самолетов F-16. В марте Госдепартамент одобрил возможную сделку. Планировалось, что в контракт на сумму $310,5 млн войдут услуги по подготовке летчиков и техников для обслуживания истребителя.

В июле министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что у Украины появятся возможности «воздействовать на территорию РФ». Он не уточнил, что это значит, и когда у украинских войск появятся средства, позволяющее сделать это.