ЦБ продолжил снижение

Совет директоров Банка России в пятницу, 25 июля, снизил ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Свое решение ЦБ объяснил сокращением инфляционного давления более быстрыми, чем прогнозировалось ранее, темпами. Сигнал на будущее регулятор оставил нейтральным — дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк России продолжил начатый в июне курс на смягчение денежно-кредитной политики: после снижения с 21% до 20% ключевая ставка сокращена еще на два процентных пункта, до 18% годовых. Как и все прежние движения показателя, июльское решение объяснено прежде всего динамикой инфляции. Во втором квартале 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год после средних 8,2% в первом квартале, годовая инфляция на 21 июля составила 9,2%.

Снижение инфляционного давления ЦБ объясняет прежде всего влиянием жестких денежно-кредитных условий на спрос, в том числе через укрепление рубля. Однако инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения существенно не изменились, а ценовые ожидания бизнеса в июле даже несколько выросли впервые с начала года. Все это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции.

Перегрев экономики, то есть в терминологии ЦБ ее отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем замедлении роста внутреннего спроса при продолжении умеренного оживления общей экономической активности. Есть также признаки снижения напряженности на рынке труда — так, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока все еще опережают рост производительности труда.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Кредитная активность в целом остается сдержанной, фиксирует ЦБ. Сокращается необеспеченное потребительское кредитование, но портфели ипотечных и корпоративных кредитов растут — умеренными, впрочем, темпами. Несмотря на снижение ставок по вкладам, сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению.

Среди проинфляционных рисков ЦБ отметил вероятность длительного сохранения перегрева экономики. Снижение темпов роста в мире (как и цен на нефть) в случае усиления торговых противоречий между странами может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. «Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность»,— скупо констатировал ЦБ. В части бюджетных проблем Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики, надеясь, что ее обещанная правительством нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект.

Кроме решения по ставке совет директоров также обновил среднесрочный прогноз. Ожидания по росту ВВП РФ в 2025 году сохранены в интервале 1–2%. Прогноз средней стоимости российской нефти Urals снижен до $55 с $60 за баррель. Ожидания ЦБ по средней ключевой ставке в 2025 году снижены до диапазона 18,8–19,6% с 19,5–21,5% (при этом с 28 июля до конца года регулятор ждет ставку на уровне 16,3–18%).

Следующее заседание ЦБ по ставке — 12 сентября.

Вадим Вислогузов