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обновлено 13:25

В Саратове в жилом доме взорвался газ. Главное

В Саратове произошел взрыв газа в жилом доме, часть дома обвалилась. Гибель трех человек подтвердили в МЧС. Под завалами могут находиться люди. Что известно об инциденте — в подборке «Ъ».

  • В десятиэтажном жилом доме на улице Блинова,4 в Саратове взорвался бытовой газ, сообщили в ГУ МЧС.
  • Погибли три человека, сообщили в МЧС. Среди погибших — ребенок и двое взрослых, сообщили «РИА Новости в оперативных службах. Есть пострадавшие, в том числе прохожие, на которых упали обломки дома.
  • Основная версия взрыва — утечка газа, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
  • МЧС уточнило, что обвалился угол дома с седьмого по десятый этаж. Под завалами находятся люди, сообщают в экстренных службах. До них пытаются добраться спасатели.
  • Из-под завалов достали пятерых пострадавших, среди них — ребенок, сообщает Baza. По данным Mash, из-под завалов извлекли 11 человек.
  • По информации Shot, взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже. В оперативных службах также сообщили, что эпицентр взрыва, предварительно, был на девятом этаже.
  • Из-за взрыва газа повреждены или разрушены более 30 квартир, сообщили ТАСС в оперативных службах.
  • Жильцов дома эвакуируют в ПВР — есть угроза обрушения.
  • На место происшествия выехал губернатор Роман Бусаргин.
  • СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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