В Саратове в жилом доме взорвался газ. Главное

В Саратове произошел взрыв газа в жилом доме, часть дома обвалилась. Гибель трех человек подтвердили в МЧС. Под завалами могут находиться люди. Что известно об инциденте — в подборке «Ъ».

В десятиэтажном жилом доме на улице Блинова,4 в Саратове взорвался бытовой газ, сообщили в ГУ МЧС.

Погибли три человека, сообщили в МЧС. Среди погибших — ребенок и двое взрослых, сообщили «РИА Новости в оперативных службах. Есть пострадавшие, в том числе прохожие, на которых упали обломки дома.

Основная версия взрыва — утечка газа, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

МЧС уточнило, что обвалился угол дома с седьмого по десятый этаж. Под завалами находятся люди, сообщают в экстренных службах. До них пытаются добраться спасатели.

Из-под завалов достали пятерых пострадавших, среди них — ребенок, сообщает Baza. По данным Mash, из-под завалов извлекли 11 человек.

По информации Shot, взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже. В оперативных службах также сообщили, что эпицентр взрыва, предварительно, был на девятом этаже.

Из-за взрыва газа повреждены или разрушены более 30 квартир, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Жильцов дома эвакуируют в ПВР — есть угроза обрушения.

На место происшествия выехал губернатор Роман Бусаргин.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.