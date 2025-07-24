Не сразу взятка строилась

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела о коррупции, фигурантом которого стал бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров. По версии следствия, господин Егоров получил незаконное вознаграждение в виде машины, помощи в приобретении квартиры и строительства дома на общую сумму 80 млн руб. По предварительным данным, показания на него дал фигурант дела о незаконном обороте наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тамбовской области Максим Егоров во время брифинга для прессы (2022 год)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Тамбовской области Максим Егоров во время брифинга для прессы (2022 год)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и СКР задержали экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Его отправят в Москву и арестуют Басманным райсудом. Дело будет находиться в производстве следователей центрального аппарата комитета. Чиновнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По данным “Ъ”, в основу уголовного дела в отношении Максима Егорова легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова.

В марте нынешнего года его и руководителя областного «Водгазхоза» Руслана Брагарника задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По неофициальной информации, силовики якобы нашли у них кокаин.

Источники “Ъ” в региональной власти характеризовали господина Стефанова как близкого к Максиму Егорову человека: он входил в президиум регионального политического совета «Единой России» (ЕР) и возглавлял штаб общественной поддержки. После задержания его членство в партии было приостановлено. В конце апреля суд перевел Романа Стефанова под домашний арест. Собеседники “Ъ” в правоохранительных органах объясняли это его активным сотрудничеством со следствием.

По данным источников “Ъ”, общий объем незаконного вознаграждения, полученного Максимом Егоровым, составляет, по оценкам следствия, около 80 млн руб.

В частности, для губернатора был куплен автомобиль стоимостью около 11 млн руб., оформленный на другое лицо. Также взяткодатель оплачивал договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, оформленной на мать Максима Егорова, сумма финансирования составила 50 млн руб.

Жена господина Егорова строила загородный дом, взяткодатель финансировал стройку и оплатил ее долги на сумму 2,5 млн руб. Затем он в течение двух лет оплачивал содержание загородного дома по 250–450 тыс. руб. в месяц. Кроме того, топ-менеджер компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» оплачивал отдых семьи Максима Егорова в Крыму. Взятки платились за общее покровительство и попустительство по службе, считает следствие.

Максим Егоров руководил Тамбовской областью больше трех лет. До назначения на пост врио губернатора в октябре 2021 года он занимал должности замглавы Минстроя РФ и главного государственного жилищного инспектора. В 2022 году господин Егоров выиграл губернаторские выборы, набрав 84,95% голосов. В ноябре 2024 года он неожиданно сообщил об отставке, объявив, что уходит на работу на федеральный уровень. Источники “Ъ” в его окружении предполагали, что он может перейти на работу в руководство ЕР с учетом его близости к секретарю генсовета Владимиру Якушеву. Однако этого так и не произошло.

Андрей Мельников; Сергей Толмачев, Воронеж