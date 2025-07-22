Обороняй, но проверяй

Махинации при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной вслед за Курской и Белгородской областями были выявлены на Брянщине. Сотрудники МВД задержали заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко, курировавшего установку в приграничье бетонных противотанковых надолбов («зубы дракона»), строительство опорных пунктов, убежищ и проч. Ущерб от деятельности чиновника, его подчиненного и подрядчиков работ оценивается в 800–900 млн руб., которые прокуратура пытается взыскать через арбитраж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко

Фото: Правительство Брянской области Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко

Фото: Правительство Брянской области

Обыски у вице-губернатора Николая Симоненко, курирующего строительство, и гендиректора ГКУ «Управление капитального строительства (УКС) Брянской области» Евгения Журы утром 22 июля были проведены сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователями следственного департамента (СД) министерства. Накануне последние возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

По версии следствия, господин Симоненко курировал строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, а УКС выступало их заказчиком.

Подрядчикам необоснованно, без фактической проверки количества и качества возведенных объектов, как считают в МВД, было выплачено 820 млн руб.

Между тем более 40 подрядчиков выполнили свою работу с браком, некачественно и изделия оказались непригодны для эксплуатации, считают правоохранители.

После того как оперативники и следователи изъяли документы из домов и служебных кабинетов господ Симоненко и Журы, их доставили на допрос к следователю СД МВД. Тот и вынес постановления о задержании чиновников на двое суток. Предполагается, что в ближайшее время они будут доставлены в Москву, где следствие планирует ходатайствовать перед Мещанским райсудом об аресте фигурантов.

О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве защитных сооружений в Брянской области стало известно в конце мая. Тогда Брянский областной суд по ходатайству местного УМВД арестовал почти 21 млн руб. на счетах ООО «Водоканал Дубровский» предпринимательницы Светланы Афанасьевой. Версии следствия и размер ущерба в судебном решении не раскрывались.

Параллельно в арбитражном суде фирма госпожи Афанасьевой и еще более 20 юрлиц стали ответчиками в разбирательствах с местной прокуратурой, третьим лицом по которым выступает Министерство обороны РФ.

Наиболее серьезные претензии надзор предъявил к другой брянской компании — ООО «Дорстрой 32». С нее прокуратура требует взыскать более 903 млн 332 руб. необоснованно выплаченного аванса, а также более 11 млн руб.— в качестве процента, полученного за незаконное пользование чужими деньгами.

В октябре 2024 года губернатор Брянщины Александр Богомаз благодарил «Дорстрой 32» и другие местные компании за «максимально быстрое и качественное строительство взводно-опорных пунктов на границе с Украиной и прокладку сотен километров заградительных сооружений».

Военные приняли большинство сооружений, однако в ходе проверок, которые проводили региональная прокуратура и полиция, выяснилось, что, например, «зубов дракона» на границе не хватает, а те, что установлены, изготовлены из не самого прочного цемента. За морские контейнеры, используемые в качестве блиндажей, власти переплатили, как и за другие объекты в целом.

Отметим, что если в Брянской и Белгородской областях вопросы по фортификационным сооружениям появились на уровне заместителей губернатора, то в соседней Курской сотрудниками СД МВД был арестован экс-губернатор Алексей Смирнов, а еще один бывший руководитель региона, Роман Старовойт, застрелился. И если ущерб в Брянской и Белгородской областях примерно одинаковый — 800–900 млн руб., то на Курщине он превысил 4 млрд руб. Большую часть из этой суммы, 3,2 млрд руб., прокуратура через суд уже взыскала с виновников ЧП.

Николай Сергеев, Олег Рубникович; Сергей Толмачев, Воронеж