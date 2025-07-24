Курорты отстрелялись

Столкновения между Таиландом и Камбоджей могут привести к снижению спроса со стороны путешественников на одно из ключевых курортных направлений на 10–30%. Но по итогам первого дня боевых действий массовых отмен и спада продаж туроператоры не зафиксировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей сформировало у туроператоров опасения относительно снижения спроса на эти направления, рассказала “Ъ” исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В таких ситуациях краткосрочное падение продаж, по ее словам, может достигать 10–30%. Негативный эффект при отсутствии дальнейших потрясений сохраняется две-три недели, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

24 июля между Таиландом и Камбоджей вспыхнул вооруженный конфликт из-за спорной приграничной территории в провинции Сисакет. В Таиланде под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые, в ответ истребители страны нанесли удар по камбоджийским войскам. Бангкок закрыл границу с Камбоджей и объявил эвакуацию из четырех приграничных провинций: Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани. Посольство РФ в Бангкоке рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в приграничные районы.

Но по итогам первого дня конфликта снижения продаж и отмен бронирований туроператоры не зафиксировали, говорит Майя Ломидзе. В Anex отмечают, что организованные туристы отдыхают преимущественно на Пхукете. В числе других популярных регионов — Самуи и Као Лак. Все курортные зоны удалены от мест столкновений, а аэропорты работают штатно, уточнили в Anex.

Ощутимой для рынка пока стала отмена экскурсий из Таиланда в Камбоджу с наземным трансфером, рассказали “Ъ” в туроператоре «Русский экспресс».

Программы были прекращены, несмотря на то что основные достопримечательности Камбоджи удалены от мест боевых действий. Экскурсии по Таиланду проходят в штатном режиме, говорят в Anex. Авиасообщение между странами не прерывалось.

Сейчас в Таиланде, по оценкам АТОР, примерно 24 тыс. организованных и самостоятельных туристов из России, 80–90% из них — на Пхукете. Страна считается одним из ключевых направлений для турбизнеса. По данным «Слетать.ру», с 1 января по 23 июля 2025 года на ее долю пришлось 8,9% проданных туров. Направление на четвертом месте среди наиболее востребованных. Бронирования туров в Камбоджу носят единичный характер. В OneTwoTrip оценивают долю Таиланда в 2,4% от объема проданных в этом году за рубеж авиабилетов, Камбоджи — в 0,5%. Долю обеих стран в структуре спроса на размещение в «Островке» оценивают в 7%.

1,03 миллиона россиян посетили Таиланд в январе—июне 2025 года, по данным управления туризма страны

Майя Ломидзе поясняет, что объективно оценить влияние вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей на туристический спрос можно будет только через несколько дней. Эксперт не исключает, что спада в принципе не произойдет. В качестве примера она приводит гражданскую войну на Шри-Ланке 1983–2009 годов, в рамках которой правительственные силы конфликтовали с движением «Тигры освобождения Тамил-Илама». Столкновения между ними были в основном на севере страны и никак не препятствовали отдыху и спросу со стороны туристов, вспоминает госпожа Ломидзе. Дмитрий Горин рассчитывает, что значительная удаленность мест боевых действий от туристических зон и отсутствие ограничений на авиасообщение позволят избежать последствий для рынка.

Если падение продаж все же произойдет, это будет уже о второй военизированный конфликт в этом году, который негативно повлияет на туристический рынок. В АТОР ранее отмечали, что в период 13–22 июня из-за острой фазы конфликта на Ближнем Востоке 15 крупнейших туроператоров потеряли до 300 млн руб. Средства пошли на повторную оплату билетов, дни в отелях и выплаты за аннулированные туры. В общей сложности туристы отказались от 10–15% запланированных поездок по ближневосточным направлениям, уточняли в организации.

Александра Мерцалова