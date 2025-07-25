Изрядная спелость

Из-за июльской жары на рынок одновременно поступили сорта арбузов с разными сроками созревания. В результате сложилась ситуация, при которой, несмотря на снижение розничных цен на бахчевые на 1–5% за год, продажи арбузов в рознице в начале высокого сезона также сократились — на 15% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

8–21 июля спрос на арбузы сократился на 15% год к году, на дыни — вырос на 7%, подсчитали аналитики сервиса платежей T-Pay. Снижение розничных продаж обеих культур зафиксировал и один из собеседников “Ъ” на рынке плодоовощной продукции. Для арбузов и дынь период высокого спроса традиционно длится с конца июля по начало сентября.

Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий связывает снижение спроса на арбузы и дыни со стремлением потребителей сократить расходы. Тренд прослеживается и в других категориях плодоовощной продукции. Снижение на 5–9% год к году на пике продемонстрировал в этом году в том числе спрос на клубнику и черешню (см. “Ъ” от 7 июля).

Падение спроса прослеживается, несмотря на снижение цен.

Согласно подсчетам исследовательской компании NTech, на неделе 14–20 июля средняя розничная стоимость арбуза составила 47,9 руб. за 1 кг. Год к году это значение сократилось на 1%, за неделю — на 8%. Для дынь аналогичное снижение составило 5% и 9% соответственно, до 106,7 руб. за 1 кг. В Metro отмечают, что закупочные цены на арбузы и дыни сейчас примерно на уровне прошлого года, но продаются на 3–5% дешевле.

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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ранее обращали внимание, что фактор сезонности в этом году стал сказываться на стоимости арбузов и дынь раньше, что обеспечило снижение средних цен год к году. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов обращает внимание на то, что стоимость арбузов и дынь сейчас скорее сопоставима с прошлогодними показателями.

Ирина Козий поясняет, что на оптовые цены на бахчевые культуры мог повлиять одномоментный рост предложения. Жаркий июль на юге, по ее словам, привел к тому, что в ассортименте производителей сразу появились сорта с разным сроком созревания. Откладывать поставки аграрии не могут: срок хранения арбузов не превышает месяца. Но этот эффект вскоре может быть исчерпан, предупреждает Ирина Козий. Она констатирует, что издержки производителей, в том числе на рабочую силу, постоянно растут.

«Обычно на пике сезона, в августе, розничные цены снижаются на 20–30% по отношению к июлю, но в этом году такого эффекта может не быть»,— предупреждает она. Стоимость бахчевых сейчас, по мнению эксперта, находится на минимальном уровне для текущего сезона.

Вторым важным фактором снижения цен на арбузы и дыни в рознице, по мнению источника “Ъ” на плодоовощном рынке, могла стать политика крупных ритейлеров. Сети оказывают давление на поставщиков всех категорий товаров, занимая очень жесткую позицию в ценовых переговорах, поясняет он. В качестве примера эксперт приводит конфликт между Mars и X5, о котором стало известно 24 июля. Стороны не смогли договориться о закупочных ценах, и X5 прекратила поставки продукции производителя в торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Такую политику источник “Ъ” называет повсеместной. Но у производителей арбузов и дынь может быть меньше ресурсов для противостояния рознице. Сети, со своей стороны, сталкиваются с давлением контролирующих органов в части сдерживания продовольственной инфляции, отмечает собеседник “Ъ”.

По словам Ирины Козий, более 90% годового объема потребления арбузов в России формирует локальная продукция.

Летом в сезон созревания урожая у российских фермеров их доля на рынке еще выше. В сегменте дынь на российский ассортимент в июле—августе приходится 85–90%, отмечают в Metro. Влияние импортных поставок на средние цены бахчевых госпожа Козий называет незначительным. Хотя в АКОРТ ранее оценивали долю отечественных бахчевых в ассортименте торговых сетей в 50%.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов уточняет, что в России основной объем бахчевых культур производится в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Зарубежные поставки осуществляются преимущественно из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Ирана и Китая. Леонид Ардалионов считает, что сравнение цен на российскую и импортную продукцию на рынке арбузов и дынь не всегда может быть корректным. Эксперт вспоминает, что розничная стоимость импортных арбузов в декабре доходила до 302 руб. за 1 кг, дынь — до 311 руб. за 1 кг, многократно превышая показатели для российской продукции.

Александра Мерцалова