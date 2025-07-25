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Коммерсантъ FM
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Изрядная спелость

Спрос на арбузы снижается вместе с ценами

Из-за июльской жары на рынок одновременно поступили сорта арбузов с разными сроками созревания. В результате сложилась ситуация, при которой, несмотря на снижение розничных цен на бахчевые на 1–5% за год, продажи арбузов в рознице в начале высокого сезона также сократились — на 15% год к году.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

8–21 июля спрос на арбузы сократился на 15% год к году, на дыни — вырос на 7%, подсчитали аналитики сервиса платежей T-Pay. Снижение розничных продаж обеих культур зафиксировал и один из собеседников “Ъ” на рынке плодоовощной продукции. Для арбузов и дынь период высокого спроса традиционно длится с конца июля по начало сентября.

Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий связывает снижение спроса на арбузы и дыни со стремлением потребителей сократить расходы. Тренд прослеживается и в других категориях плодоовощной продукции. Снижение на 5–9% год к году на пике продемонстрировал в этом году в том числе спрос на клубнику и черешню (см. “Ъ” от 7 июля).

Падение спроса прослеживается, несмотря на снижение цен.

Согласно подсчетам исследовательской компании NTech, на неделе 14–20 июля средняя розничная стоимость арбуза составила 47,9 руб. за 1 кг. Год к году это значение сократилось на 1%, за неделю — на 8%. Для дынь аналогичное снижение составило 5% и 9% соответственно, до 106,7 руб. за 1 кг. В Metro отмечают, что закупочные цены на арбузы и дыни сейчас примерно на уровне прошлого года, но продаются на 3–5% дешевле.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ранее обращали внимание, что фактор сезонности в этом году стал сказываться на стоимости арбузов и дынь раньше, что обеспечило снижение средних цен год к году. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов обращает внимание на то, что стоимость арбузов и дынь сейчас скорее сопоставима с прошлогодними показателями.

Ирина Козий поясняет, что на оптовые цены на бахчевые культуры мог повлиять одномоментный рост предложения. Жаркий июль на юге, по ее словам, привел к тому, что в ассортименте производителей сразу появились сорта с разным сроком созревания. Откладывать поставки аграрии не могут: срок хранения арбузов не превышает месяца. Но этот эффект вскоре может быть исчерпан, предупреждает Ирина Козий. Она констатирует, что издержки производителей, в том числе на рабочую силу, постоянно растут.

«Обычно на пике сезона, в августе, розничные цены снижаются на 20–30% по отношению к июлю, но в этом году такого эффекта может не быть»,— предупреждает она. Стоимость бахчевых сейчас, по мнению эксперта, находится на минимальном уровне для текущего сезона.

Почему аграрии просят зафиксировать оптовые цены на картофель

Вторым важным фактором снижения цен на арбузы и дыни в рознице, по мнению источника “Ъ” на плодоовощном рынке, могла стать политика крупных ритейлеров. Сети оказывают давление на поставщиков всех категорий товаров, занимая очень жесткую позицию в ценовых переговорах, поясняет он. В качестве примера эксперт приводит конфликт между Mars и X5, о котором стало известно 24 июля. Стороны не смогли договориться о закупочных ценах, и X5 прекратила поставки продукции производителя в торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Такую политику источник “Ъ” называет повсеместной. Но у производителей арбузов и дынь может быть меньше ресурсов для противостояния рознице. Сети, со своей стороны, сталкиваются с давлением контролирующих органов в части сдерживания продовольственной инфляции, отмечает собеседник “Ъ”.

По словам Ирины Козий, более 90% годового объема потребления арбузов в России формирует локальная продукция.

Летом в сезон созревания урожая у российских фермеров их доля на рынке еще выше. В сегменте дынь на российский ассортимент в июле—августе приходится 85–90%, отмечают в Metro. Влияние импортных поставок на средние цены бахчевых госпожа Козий называет незначительным. Хотя в АКОРТ ранее оценивали долю отечественных бахчевых в ассортименте торговых сетей в 50%.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов уточняет, что в России основной объем бахчевых культур производится в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Зарубежные поставки осуществляются преимущественно из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Ирана и Китая. Леонид Ардалионов считает, что сравнение цен на российскую и импортную продукцию на рынке арбузов и дынь не всегда может быть корректным. Эксперт вспоминает, что розничная стоимость импортных арбузов в декабре доходила до 302 руб. за 1 кг, дынь — до 311 руб. за 1 кг, многократно превышая показатели для российской продукции.

Александра Мерцалова

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