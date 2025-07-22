Стивен Сигал уклонился от элементов

Стивен Сигал прервал связь с одним из последних своих проектов в России. В июле 2025 года он оставил позицию гендиректора в ООО «Пять элементов», уступив ее члену совета директоров компании «Водстрой» Владиславу Казаку. Иностранцам трудно сохранять бизнес в России из-за репутационных рисков и угрозы блокировки счетов в своих странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Стивен Сигал

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Актер Стивен Сигал

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стивен Сигал 17 июля покинул пост гендиректора ООО «Пять элементов», следует из данных ЕГРЮЛ. Эту позицию занял Владислав Казак. В «Пяти элементах» на вопросы “Ъ” не ответили. Оперативно связаться с господами Сигалом и Казаком не удалось. В АО «Водстрой», где последний выступает членом совета директоров, на запрос “Ъ” не ответили.

Стивен Сигал — американский киноактер, в 2016 году он получил гражданство России.

С соответствующей просьбой актер обращался «достаточно настойчиво и продолжительное время», пояснял тогда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

ООО «Пять элементов» зарегистрировано в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально выступали Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал, следует из данных СПАРК. Финансовые показатели структуры не раскрывали, ее основной вид деятельности — холдинговая компания.

В апреле 2024 года 100% долей в «Пяти элементах» получил Игорь Качарин. Он также возглавляет ООО «Сириус», подконтрольное АО «Водстрой». Последняя компания специализируется на реализации гидротехнических сооружений и других систем управления водными ресурсами. Она участвовала в том числе в проектах за рубежом, включая Сирию и Ирак. Владислав Казак может быть сыном Игоря Казака, который в в 2018 году возглавлял STG Logistic, сообщал тогда РБК, называя его выходцем из «Стройтрансгаза», который на тот момент контролировал Геннадий Тимченко. По данным СПАРК, «Стройтрансгаз» владел 100% ООО «СТГ-Инжиниринг» до февраля 2018 года, а затем вышел из капитала. Эта компания выступала оператором сирийского порта Тартус. Но после смены власти в стране договор с ней был расторгнут (см. “Ъ” от 23 января).

После выхода из «Пяти элементов» у Стивена Сигала остались 26% долей ООО «Горки холдинг компани», еще 74% — у Евгения Зобнина.

В 2022 году эта компания получила от властей Подмосковья 8,2 га на Рублево-Успенском шоссе для строительства Международного центра восточных единоборств. Свое участие в других российских структурах, ООО «Русские ярмарки», ООО «Стивен Сигал групп» и ООО «Горки инвестмент компани» бизнесмен ранее прекратил.

Партнер White Stone Роман Лобанов обращает внимание на то, что американский Executive Order 14071 запрещает гражданам новые вложения в России: нарушителям грозят существенные штрафы и до 20 лет тюрьмы, а любой договор об удержании доли в интересах третьих лиц Минфин США трактует как новую инвестицию, говорит он.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов считает, что владение долями и сохранение административных постов в российских компаниях сейчас несет для иностранцев из западных стран также репутационные риски. Роман Лобанов поясняет, что зарубежные банки и консультанты, избегая вторичных санкций, прекращают обслуживание клиентов с активами в России. Это практику эксперт называет комплаенс-риском, она нередко оказывается болезненнее штрафов: «Заблокированный корреспондентский счет парализует всю группу компаний, операционная деятельность замораживается».

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова