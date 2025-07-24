Михаил Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генирального директора ТАСС. Соотвествующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Гусман занимал эту должность с октября 1999 года. Свою карьеру в агентстве он начал в 1995 году. Сначала он занимал должность вице-президента международного аналитического агентства «АНКОМ-ТАСС». Затем он работал по направлению международного сотрудничества в ИТАР-ТАСС, а с января 1999 года стал заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС.