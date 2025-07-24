Рейс обреченных

В Амурской области, совершая посадку, разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», эксплуатировавшийся почти 50 лет. Все 48 человек, находившиеся на его борту, погибли. В качестве основных версий рассматривается техническая неисправность воздушного судна, не раз попадавшего в различные ЧП, или ошибочные действия экипажа, к которому также возникали вопросы. Так, второй пилот проходил по административному делу об употреблении наркотиков и психотропных средств. Саму же авиакомпанию хотели лишить лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области

Фото: СК РФ Обломки Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области

Фото: СК РФ

«Дедушка российской авиации», на состояние которого не раз жаловались пассажиры «Ангары», выполнял обычный рейс по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында. На его борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет отправился в пункт назначения с опозданием, вылет из Благовещенска задержался — судя по данным онлайн-табло аэропорта, вместо 9:10 «Ан» поднялся в воздух в 11:21. Расстояние между городами составляет около 900 км, по воздуху этот путь преодолевают примерно за полтора часа.

В Тынде в этот день с утра шел дождь, была низкая облачность.

С первого раза приземлиться не получилось, самолет пошел на второй круг, после чего, когда на часах было 12:58, пропал с радаров.

Около 16:00 примерно в 15 км от Тынды вертолет Росавиации обнаружил горящий фюзеляж. Обломки были найдены на склоне сопки, поросшей лесом, в которую и врезалось воздушное судно. Спасатели добрались до места крушения с наступлением темноты. Выживших они не обнаружили.

Ан-24РВ (бортовой номер RA-47315) был произведен в 1976 году в Киеве. Находился в эксплуатации с 24 февраля того же года. В разные годы входил в парк Министерства гражданской авиации СССР, эксплуатировался «Нижегородскими авиалиниями», был в лизинге у чартерной авиакомпании Камбоджи Kampuchea Airlines, а в 1998 году — на хранении у «Курскавиа». В 2002–2021 годах эксплуатировался авиакомпаниями «Ижавиа», «Пионер» и «Руслайн». В 2018 году именно этот самолет стал участником авиаинцидента: при посадке в Бодайбо (Иркутская область) на взлетно-посадочной полосе он задел одну из мачт и повредил крыло. Всего с участием самолета было зафиксировано четыре авиационных инцидента. С 2021 года Ан-24 использовался авиакомпанией «Ангара». Сертификат летной годности, полученный в 2021 году, у него действовал до 2036 года.

Тындинским отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В аэропорту Благовещенска, откуда вылетел потерпевший крушение самолет, начались следственные действия, прежде всего проверяется версия о технической неисправности воздушного судна. Как сообщил заместитель руководителя Восточного МСУТ СКР Владимир Ануфриев, следователи, в частности, изъяли документацию, связанную с ремонтными работами и техобслуживанием, проведенными на Ан-24, а также образцы топлива. Проверки начались и в авиакомпании. По словам господина Ануфриева, ЧП могло быть связано с действиями пилотов. По одной из версий, потеряв ориентацию в условиях тумана и не обращая внимания на предупреждения приборов, они допустили столкновение с сопкой.

При этом к авиакомпании в последнее время появлялись вопросы у Росавиации и транснадзора, проверявших ее деятельность. Среди выявленных нарушений — отсутствие документации, несоблюдение регламентов техобслуживания судов и так далее, что повлекло за собой ряд инцидентов. Несколько самолетов «Ангары» на время отстраняли от полетов, а самой компании мог грозить отзыв лицензии.

Командиром экипажа был опытный летчик, в прошлом военнослужащий 61-летний Вячеслав Логинов. Вторым пилотом в рейс отправился 37-летний Кирилл Плаксин. При этом в родном Иркутске он находился под судом — пилоту грозила административная ответственность (штраф или арест) за употребление наркотических либо психотропных средств. Дело рассматривалось с весны этого года в Октябрьском райсуде Иркутска, и очередное заседание должно было пройти как раз 24 июля. Впрочем, представители летчика заявили журналистам, что он ничего противозаконного не употреблял, а попал под суд лишь потому, что отказался от освидетельствования.

Также в составе экипажа были бортмеханик Вохминцев, бортпроводница Анастасия Бессмертная и два инженера технической службы — Виталий Колтунов и Алексей Лысенко. Все из Иркутска.

Списки погибших пассажиров официально еще не публиковались, однако их уже обнародовали в Telegram-каналах. Судя по ним, в самолете летели 7 детей в возрасте от 13 лет и младше. Самой маленькой пассажирке был всего один год.

В Тынду люди следовали семьями, в списках по две–три одинаковые фамилии.

В РЖД сообщили, что среди погибших в авиакатастрофе пятеро железнодорожников. Двое летели в служебную командировку, один — на отдых со своей женой и дочерью, еще два человека, супруги-врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина», возвращались из отпуска. По информации генконсульства КНР в Хабаровске, был на борту и один гражданин Китая.

Для ликвидации последствий крушения была создана правительственная комиссия. Ее возглавил министр транспорта РФ Андрей Никитин. В ближайшее время он вместе с главой Росавиации Дмитрием Ядровым и представителями Межгосударственного авиакомитета должен прибыть к месту крушения.

Для родственников погибших в Благовещенске и Тынде организуют пункты временного размещения. Расходы на проживание и питание возьмет на себя регион. Кроме того, в медучреждениях городов разворачивают дополнительные койки, чтобы при необходимости оперативно оказать необходимую помощь. Также с родственниками готовы работать психологи МЧС. Губернаторы Хабаровского края, Амурской и Иркутской областей уже объявили, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. В регионе объявлен траур.

Анна Яшина, Благовещенск; Николай Сергеев