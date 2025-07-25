Спрос установился по погоде

Установление жаркой погоды в Европе и растущий в связи с этим спрос на электроэнергию привели к росту цен на энергетический уголь на местном рынке. Продолжительность тренда будет зависеть от цен на газ и уровня запасов твердого топлива в портах. Российские угольщики могут успеть воспользоваться ситуацией и нарастить отгрузки в том числе в Турцию и Египет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Цены на энергетический уголь калорийностью 6000 ккал в Европе (CIF ARA) к 11 июля выросли на 4% неделя к неделе, до $108,4 за тонну, говорится в обзоре NEFT Research. Аналитики связывают динамику с возвращением высоких температур с начала недели. Это традиционно увеличивает спрос на электроэнергию, в том числе из-за низкой генерации возобновляемых источников энергии в некоторых европейских странах и ограниченности предложения, отмечает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст», Олег Абелев.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что продолжительность роста стоимости энергетических углей на западных рынках будет зависеть от волатильности газовых котировок, которые пока стабильны, как и запасы угля в портах ARA. Параллельно присутствуют и серьезные риски со стороны международной торговой политики, при реализации которых дальнейшее движение цен будет трудно предсказать, добавляет аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. По его словам, при введении новых пошлин США на европейские товары ЕС может ответить контрмерами в том числе против американского угля, на который приходится треть угольного импорта в ЕС. Но, продолжает эксперт, начало торговой войны может негативно повлиять на общую экономическую динамику в Европе, вызвав снижение потребления энергоресурсов.

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В обзоре NEFT Research говорится, что на европейском угольном рынке есть и существенный риск увеличения предложения: «Американские поставщики заявили о готовности нарастить экспорт в регион при стабилизации цен выше $110 за тонну». По мнению господина Абелева, в краткосрочной перспективе — один-два месяца — цены в регионе могут вырасти до $115–120 за тонну, в среднесрочной — возможна коррекция до $90–95 за тонну. Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов считает, что пока нет роста импорта энергетического угля в Индии и Китае, нет и фундаментальных факторов для устойчивого роста цен, только временные подъемы. А рост поставок в Индию и Китай может вызвать либо стагнация добычи в этих странах, чего пока нет, либо слабая выработка местных ГЭС, которая в первой половине года была достаточно сильной, указывает он.

Для российских поставщиков сам европейский рынок пока остается закрытым, но есть перспективы наращивания отгрузок в Турцию, Марокко, Египет, замечает господин Котов.

Кирилл Лысенко добавляет, что рост стоимости угля в Европе создает у конкурентов с прочих рынков стимул к перенаправлению поставок, а это в свою очередь дает шанс для наращивания российскими компаниями доли на восточном и южном направлениях. По словам основателя экспертного проекта N.trans Lab Марии Никитиной, если спрос в Европе будет расти, нарастить экспорт в этом направлении может Казахстан, а РФ заработает на транзите, либо может заместить казахстанский уголь для более лояльных потребителей.

Впрочем, говорит Александр Котов, пока российским производителям не удалось активно воспользоваться конъюнктурой. За первое полугодие в западном направлении на экспорт по железной дороге поставлено 20,4 млн тонн угля, что примерно на 6,4 млн тонн меньше, чем годом ранее, указывает он. Через Мурманск, например, в первом квартале отправлено на 15% меньше угля, чем в аналогичный период в прошлом году, приводят данные в «Портовом альянсе».

Но не все настроены пессимистично. Участники стивидорского рынка прямо сейчас фиксируют поступательный рост отгрузок угля в адрес терминала ОТЭКО в Тамани. «Июль обещает стать довольно результативным месяцем для ОТЭКО с объемом поставок по железной дороге более 1,5 млн тонн. Принимая во внимание, что примерно такой же объем угля уже хранится на складах в порту Тамани в данный момент, совокупно это может обеспечить беспрецедентный объем перевалки на суда в ближайшее время»,— говорит источник “Ъ”. По его словам, большая часть прироста обеспечена увеличением спроса как в странах Азии, так и в некоторых регионах Южной Европы.

Полина Трифонова