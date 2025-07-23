Путин расширил правила учета экстремистских организаций

Президент Владимир Путин подписал закон о признании сообщества экстремистским из-за деятельности одного из его участников. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поправки внесут в ст. 282.2 УК и закон о противодействии экстремизму. Любое сообщество могут признать экстремистским, если кто-то из его участников уже признан виновным в организации соответствующей деятельности.

Экстремистское сообщество также может быть признано экстремистской организацией после вступления в законную силу обвинительного приговора по делу о его создании (ст. 282.1 УК), руководстве этим сообществом или участии в нем.

15 июля Госдума приняла закон в третьем чтении. Через два дня он был одобрен Советом федерации.