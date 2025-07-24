Лукашенко сыронизировал над решением Эстонии запретить ему въезжать в страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение эстонских властей наложить бессрочный запрет на въезд белорусского лидера в страну. По словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, он воспринял новость с иронией.

«Буквально и дословно президент сказал так: "Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций всё думаю - выживу ли?"»,— рассказала представитель президента агентству ТАСС.

Ранее сегодня гостелерадио ERR со ссылкой на эстонский МИД сообщило о решении правительства Эстонии ввести бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Белоруссии. В их числе — президент республики Александр Лукашенко. Инициатором очередного продления ограничений выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он объяснил это «продолжающимися репрессиями» в Белоруссии.

Все страны Евросоюза не признали результаты президентских выборов 2020 года в Белоруссии и стали поэтапно вводить санкции. По состоянию на лето 2024 года число ограничительных мер превысило 1 тыс. Среди прочего, страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — решили больше не пропускать на свою территорию автомобили с белорусскими номерами.

Анастасия Домбицкая