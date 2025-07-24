Европа учится китайской грамоте

В Пекине прошел 25-й саммит ЕС—Китай, давший старт формированию новой модели отношений между двумя мировыми центрами силы. В условиях украинского кризиса и развязанных Вашингтоном тарифных войн Пекин и Европа вынуждены искать трудные компромиссы, сочетающие сотрудничество с соперничеством. В обращении к руководству ЕС председатель КНР Си Цзиньпин призвал Европу «сделать правильный стратегический выбор», отвергнув политику диктата и санкций. Пекин также дает понять, что не намерен жертвовать своим партнерством с Россией ради сближения с Европой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел Ван И на саммите ЕС—Китай в Доме народных собраний в Пекине, 24 июля

Фото: Mahesh Kumar A. / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел Ван И на саммите ЕС—Китай в Доме народных собраний в Пекине, 24 июля

Фото: Mahesh Kumar A. / Pool / Reuters

Юбилейный, 25-й саммит ЕС—Китай, для участия в котором в Пекин прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Евросоюза Антониу Кошта, проходил в условиях усиливающейся турбулентности в отношениях КНР и Европы. Эти отношения оказались под сильнейшим давлением как двусторонних проблем, так и общей конфликтной ситуации в мире.

Накануне поездки в Пекин Урсула фон дер Ляйен выдвинула ряд требований к Китаю, включая ограничение сотрудничества с Москвой.

Утвержденный Советом Евросоюза в прошлую пятницу 18-й пакет санкций ЕС затронул пять китайских компаний, а также два банка КНР за предоставление услуг, связанных с криптовалютой.

В ответ министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу, указав на то, что новые европейские санкции «нанесли серьезный ущерб торговым, экономическим и финансовым связям» между ЕС и КНР. Пекин пригрозил предпринять необходимые шаги для «защиты законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений».

Как заявил 21 июля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сотрудничество российских и китайских предприятий не должно подвергаться внешнему вмешательству. «Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют под собой никаких оснований в международном праве и не санкционированы Совбезом ООН»,— заявил Го Цзякунь.

«Необоснованные обвинения в адрес Китая по украинскому вопросу привели к возникновению ненужных помех в отношениях КНР и Евросоюза»,— констатировал китайский дипломат.

Ранее глава МИД КНР Ван И, комментируя итоги майского визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, предупредил, что любые надежды Запада на возможность вбить клин между Россией и Китаем «относятся к области фантазий».

Помимо разногласий, связанных с торговыми связями между Китаем и РФ, в отношениях Пекина и Брюсселя имеются и более серьезные противоречия.

В октябре 2024 года ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР. В свою очередь, Министерство коммерции КНР заявило, что Китай вводит антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударило по европейским производителям. Кроме того, китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться к 21 августа. И наконец, в июне этого года Пекин на полгода, до 16 декабря, продлил антидемпинговое расследование в отношении импорта из ЕС свинины.

Эксперты отмечают, что в арсенале Пекина есть еще такие незадействованные болевые приемы, как введение в ответ на санкции ЕС ограничений на экспорт редкоземельных элементов и доступ европейских корпораций и банков на китайский рынок.

Учитывая массу накопившегося негатива, мировые СМИ скептически оценивали перспективы того, что в ходе 25-го саммита ЕС—Китай стороны найдут общий язык.

Так, издание Politico отмечало, что встреча руководства Евросоюза с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном будет иметь скорее символическое значение.

«Это будет безрезультатный саммит, который не сможет обратить вспять вероятный долгосрочный курс на конфронтацию. Во многом непримиримые разногласия серьезно ограничат сотрудничество, несмотря на обоюдный интерес в противостоянии некоторым шагам президента Трампа»,— заявил Politico управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников указала на то, что еще до саммита Евросоюз отказался подписать с Пекином совместную декларацию по борьбе с изменением климата, несмотря на неоднократные просьбы китайской стороны. В свою очередь, агентство Bloomberg обратило внимание на то, что по решению Пекина продолжительность саммита была сокращена с двух до одного дня, 24 июля.

Тем не менее, принимая в пекинском Доме народных собраний Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту, председатель КНР Си Цзиньпин призвал их устранить препятствия для делового сотрудничества, создаваемые не китайской стороной.

«Мы надеемся, что европейская сторона сохранит открытость торгового и инвестиционного рынков, воздержится от использования ограничительных инструментов в торгово-экономической сфере, создаст в ЕС благоприятные условия для инвестиций и деловой деятельности китайских компаний»,— заявил Си Цзиньпин. По его словам, суть китайско-европейских торгово-экономических отношений заключается во взаимной дополняемости двух стран, позволяющей продолжать извлекать обоюдную выгоду и достигать в этом «динамического баланса». В условиях, когда нужно «выбирать между войной и миром, конкуренцией и сотрудничеством, закрытостью и открытостью», председатель КНР предложил Евросоюзу сделать «правильный стратегический выбор» и сообща реагировать на глобальные вызовы. Свой призыв к равноправному сотрудничеству с ЕС, не омраченному прежним диктатом и санкциями Брюсселя, китайский лидер выразил в витиеватой восточной манере, предложив Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште «позволить факелу многостороннего подхода освещать человечеству путь вперед».

Пытаясь не раскачивать лодку в отношениях с Китаем еще сильнее, руководители Евросоюза в своих публичных заявлениях в Пекине предпочли не упоминать Украину и отношения с Россией.

«У нас разные политические и экономические системы. Мы не всегда сходимся во взглядах. Тем не менее мы заинтересованы в построении конструктивных и стабильных отношений, основанных на уважении международного порядка, сбалансированном взаимодействии и взаимности. Мы стремимся продолжать взаимодействие с Китаем для решения глобальных проблем»,— заявил, обращаясь к Си Цзиньпину, Антониу Кошта.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен уделила главное внимание проблеме дисбаланса в двусторонней торговле. «Фактически по общему объему торговли ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая, а Китай — третьим партнером Евросоюза. Наш двусторонний товарооборот превышает €2 млрд в день. Европа десятилетиями поддерживала экономическое развитие Китая и продолжает это делать. Но по мере углубления нашего сотрудничества росли и дисбалансы»,— заявила она. «Восстановление баланса в наших отношениях крайне важно. Ведь для того, чтобы отношения были устойчивыми, они должны быть взаимовыгодными. Для этого Китаю и Европе крайне важно признать наши взаимные озабоченности и предложить реальные решения»,— отметила фон дер Ляйен.

По официальным данным Евросоюза, в 2024 году ЕС экспортировал в Китай товаров на сумму €213,2 млрд и импортировал товаров на сумму €519 млрд. Таким образом, согласно статистике Брюсселя, торговый дефицит в отношениях с Китаем превышает €300 млрд.

«Торгово-экономические отношения между Пекином и Брюсселем достигли переломного момента, поскольку стороны должны пересмотреть модель сотрудничества и распределять выгоды более справедливо»,— пояснил газете South China Morning Post президент Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд. По его словам, сегодня среди европейцев бытует мнение, что Китай «получает большую часть прибыли от двусторонней торговли, поскольку производственный сектор ЕС с трудом конкурирует с изобилием более дешевых товаров из КНР».

«Оглядываясь на последние 50 лет двусторонних отношений, мы видим, что они принесли огромную пользу обеим сторонам. Теперь же, если мы находимся в ситуации, когда очень сильное давление со стороны Китая приводит к убыткам для европейских компаний, то, конечно, возникает вопрос: погодите, зачем мы это делаем?» — напоминает Йенс Эскелунд.

Сергей Строкань