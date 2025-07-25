Демократы США увидели в слиянии Paramount и Skydance угрозу независимости СМИ

Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние Paramount Global и Skydance Media. Стоимость сделки составляет $8 млрд. Skydance получит контроль над телесетью CBS, киностудией Paramount Pictures, а также над популярным подростковым телеканалом Nickelodeon.

«Американцы больше не доверяют традиционным национальным новостным СМИ в вопросах полноты, точности и беспристрастности. Пришло время перемен. Поэтому я приветствую обязательства Skydance внести существенные изменения в некогда легендарную сеть CBS»,— заявил председатель комиссии Брэндан Карр (цитата по CNBS).

Господин Карр отметил, что Skydance предоставила письменные гарантии того, что программный контент новой компании будет включать разнообразие точек зрения по политическому и идеологическому спектру. Также Skydance пообещала не вводить программы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) в новых активах.

Решение комиссии не было единогласным. Комиссар Анна Гомес, единственный демократ в комиссии из трех человек, проголосовала против. Она раскритиковала сделку и заявила, что компании поддались давлению со стороны администрации президента США Дональда Трампа, передает Deadline. Она обвинила Paramount в «трусливом подчинении» руководству страны. Также она заявила, что комиссия этим решением установила беспрецедентный контроль над редакциями СМИ. С критикой выступили и другие представители Демократической партии.

CBS News часто подвергалась критике со стороны господина Трампа, отмечает Reuters. На этой неделе Paramount выплатила $16 млн, чтобы урегулировать иск, поданный президентом против новостного отдела CBS.