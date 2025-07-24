В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве

В Москве задержана женщина, на чей банковский счет злоумышленники перевели более 1 млн руб. Столичная полиция возбудила первое уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ о дропперстве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, женщина хотела погасить долги и нашла подработку в интернете. По указанию злоумышленников она открыла в одном из банков счет ИП, который использовала для зачисления «средств, полученных преступным путем». Информацию о банковских операциях женщина передавала своим кураторам через мессенджер.

В ходе обыска в квартире москвички изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты. Ведется поиск соучастников.

В июне Госдума приняла законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за помощь телефонным мошенникам в обналичивании и переводе похищенных средств. Документ предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Депутаты также планируют запретить банковским платежным агентам проводить упрощенную идентификацию физлиц.

Подробности — в материале «Ъ» «Дропперам затянули кошельки».