«АГР-Холдинг» выехал за контур

Управляющий бывшими заводами Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге «АГР Холдинг» изменил структуру владения после того как бывший руководитель Андрей Павлович попал под санкции Великобритании. Основная доля в компании отошла АО «АК Инвест». Санкции могли бы осложнить импорт компонентов, страхование и логистику, а также отношения с китайскими партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основным владельцем «АГР Холдинга», в который входят бывшие заводы Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге, стало АО «АК Инвест», следует из данных ЕГРЮЛ в базе СПАРК. Компания получила 94,999% «АГР Холдинга» в середине июля. АО «АК Инвест» учреждено в конце апреля Антоном Жуковым, основателем и гендиректором IT-компании «Три точки», которая в том числе развивает сервисы для автовладельцев и автодилеров. Как следует из ЕГРЮЛ, всего у «АГР Холдинга» три учредителя, данные о них скрыты.

Ранее «АГР Холдинг» контролировал Андрей Павлович, бывший до 2022 года президентом дилерской группы «Авилон». В феврале 2025 года Великобритания ввела санкции в отношении «Авилона» и господина Павловича, указав, что тот контролирует компанию в транспортном секторе, имеющем стратегическое значение для правительства РФ.

Представитель «АГР Холдинга» сообщил “Ъ”, что изменения в составе собственников связаны с обеспечением антисанкционной устойчивости компании. «Никакого воздействия на операционную деятельность холдинга это не окажет, она останется без изменений»,— сказал он.

По итогам первых шести месяцев 2025 года завод холдинга в Санкт-Петербурге произвел 18,25 тыс. автомобилей под брендом Solaris, сообщала компания. Реализовано 12,28 тыс. автомобилей, зарегистрировано 10,4 тыс. штук.

Согласно «Автостату», Solaris за первую половину 2025 года занимал девятое место по продажам новых легковых автомобилей в РФ, в июне — восьмое место.

На заводе в Калуге готовится запуск серийного выпуска автомобилей Tenet по соглашению с китайской Defetoo.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов говорит, что смена владельца на АО «АК Инвест» действительно добавляет экран внутри России: законом разрешено скрывать данные о бенефициарах, если компания уже под ограничениями или может под них попасть. Но, по его словам, для Управления по реализации финансовых санкций Минфина Великобритании (OFSI) и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) важен реальный, а не формальный контроль.

По словам руководителя группы международных проектов Vegas Lex Наталии Абцешко, санкции Великобритании могут осложнить расчеты по внешнеторговым контрактам — вплоть до заморозки средств на счетах иностранных банков, включая банки-корреспонденты, а также негативно повлиять на иные отношения с иностранными контрагентами — поставщиками, подрядчиками, сервис-провайдерами. Главные уязвимости — импорт компонентов, страхование и логистика, уточняет господин Титов. К тому же, указывают юристы, за британскими могут быть введены санкции других стран. По словам Николая Титова, ЕС и США обычно синхронизируют британские решения в течение шести месяцев.

Алексей Калицев, гендиректор «АГР Холдинга», май 2025 года, в интервью “Ъ”: У нас амбициозные планы: рассчитываем войти в число лидеров рынка.

Существенным фактором попадание под санкции может оказаться и для китайских контрагентов при принятии решения о продолжении сотрудничества, указывает госпожа Абцешко. По ее словам, компании из КНР опасаются «вторичных» санкций США и «вторичные» санкции ЕС также получают все большее распространение. Господин Титов добавляет, что в контрактах структур из КНР уже появляются оговорки с механизмом snap-back (мгновенное расторжение): попадание партнера в SDN-лист дает китайской стороне право немедленно выйти из сделки без штрафов.

Крупные российские автопроизводители, включая АвтоВАЗ, «Соллерс», КамАЗ, уже находятся под западными санкциями. Сергей Удалов из «Автостата» тем не менее отмечает, что для всех компаний гораздо выгоднее было бы быть не под ограничениями. Это дает дополнительные возможности в выборе партнеров, поставщиков, финансировании, а значит, конкурентные преимущества на рынке, указывает он.

Анатолий Костырев