Солдат года

Призыв новобранцев на срочную службу следует вести не два раза в год — весной и осенью, а круглогодично. Об этом говорится в законопроекте, который подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Медкомиссии военкоматов должны выносить решения о годности призывников весь год, при этом сама отправка в войска будет происходить, как и сейчас, весной и летом. Такая схема «равномерно распределит нагрузку» на военкоматы и «повысит качество» новобранцев, считают авторы законопроекта. Предлагаемый порядок позволит призывникам спокойнее получать отсрочки от службы, а Минобороны — призывать больше людей, если потребуется, полагают опрошенные “Ъ” юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проводы граждан к месту прохождения военной службы по призыву

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Проводы граждан к месту прохождения военной службы по призыву

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект поправок к федеральным законам «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» в Госдуму внесли глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред этого комитета Андрей Красов (оба — ЕР). Они предлагают проводить призыв на срочную воинскую службу не дважды в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря), а ежегодно с 1 января по 31 декабря. При этом отправка граждан в войска должна проходить по-прежнему дважды в год, в «старые» сроки (для этого закон о воинской обязанности предложено дополнить соответствующей ст. 26.1).

Исключение по срокам предложено сделать для жителей Крайнего Севера, сельских жителей, занятых на посевной кампании или уборке урожая, а также учителей.

Например, селян предложено отправлять в войска с 15 октября по 31 декабря, а педагогических работников — с 1 мая по 15 июля. В поправках оговаривается, что решение призывной комиссии действует в течение одного года. При возникновении у гражданина оснований для пересмотра этого решения «он вправе сообщить» о нем комиссии.

По ст. 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» призывная комиссия после медицинского освидетельствования гражданина должна принять одно из шести возможных решений: направить в армию, направить на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности.

В пояснительной записке к проекту говорится, что предлагаемая схема позволит «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Оговаривается и порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской службы. До 1 апреля его могут подать граждане, которые должны быть отправлены в войска с 1 октября по 31 октября того же года, а до 1 октября — новобранцы, которые должны пойти в армию по решению комиссии с 1 апреля по 15 июля следующего года. Законопроект в случае утверждения вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, что в апреле 2025 года Госдума приняла закон, расширяющий время действия решения военкома о призыве новобранца в армию.

До принятия документа это решение действовало в течение одной призывной кампании (весенней или осенней), теперь срок увеличен до одного года.

Один из авторов поправок, господин Картаполов, объяснял такую необходимость экономией бюджетных средств на проведение повторных медкомиссий и злоупотреблениями со стороны некоторых граждан долгими судебными разбирательствами о правомочности призыва (см. “Ъ” от 20 марта).

Адвокат Александр Передрук называет новые поправки «фактически продолжением этого вектора». Их реализация потребует привлекать к работе военкоматов врачей для медкомиссий «не только в течение нескольких призывных месяцев, как сейчас, а в течение всего года», полагает адвокат, что потребует дополнительных расходов, так как у медиков есть «постоянная работа в поликлиниках и больницах». Впрочем, в обосновании законопроекта говорится, что бюджетных расходов на это не потребуется.

Юрист Арсений Левинсон считает предлагаемый законопроектом порядок призыва удобным как для граждан, так и для Минобороны.

«Для граждан это полезно, так как можно будет получать отсрочки и проходить медкомиссию без риска отправки в войска в тот же день, а в спокойном режиме. Для Минобороны это удобно, так как в периоды отправок не придется отвлекаться на работу по отсрочкам. Это позволит призывать в войска на срочную службу больше людей и дальше увеличивать план призыва»,— полагает господин Левинсон. Отметим, что в ходе утвержденного указом президента РФ Владимира Путина весеннего призыва в 2025 году в войска планировалось отправить 160 тыс. человек.

Александр Передрук согласен, что поправки могут помочь гражданам более эффективно обжаловать решение о призыве из-за того, что между признанием годным к военной службе и отправкой в войска «может пройти достаточно много времени, за которое суд проверит законность вынесенного решения». Призывники в таком случае могут не бояться злоупотреблений, выраженных в том, что после медкомиссии они будут сразу отправлены в войсковую часть и лишены возможности эффективно обжаловать такое решение, добавляет адвокат.

Александр Воронов