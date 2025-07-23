Пришли на Baza — вернут не сразу

Впервые в истории современной России по обвинению в коррупции арестован главный редактор информационного ресурса, имеющего более полутора миллионов подписчиков. Руководитель Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его сотрудница Татьяна Лукьянова обвиняются в даче взяток полицейским за предоставление служебной информации. Вину они не признают, а защита не видит в деле никаких доказательств причастности подзащитных к инкриминируемым им преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Трифонов заверил суд, что готов являться к следователю по первому требованию, но все равно был арестован

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глеб Трифонов заверил суд, что готов являться к следователю по первому требованию, но все равно был арестован

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Заседание, на котором должно было рассматриваться ходатайство следственного управления (СУ) СКР по Центральному административному округу Москвы об аресте главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, в Замоскворецком суде несколько раз переносилось и началось около 17 часов.

В зале помимо участников процесса присутствовали журналисты, многие из которых поддерживали коллегу.

При обязательной процедуре установления личности обвиняемого выяснилось, что главред Telegram-канала зарегистрирован как ИП и имеет сына.

Защита ходатайствовала об участии в заседании трех свидетелей — Арама Габрелянова, создателя Lifenews, Mash и холдинга News Media, где ранее работал господин Трифонов, одного из основателей Baza Александра Потапова и матери обвиняемого Юлии Трифоновой. Суд решил заслушать только последнюю, да и то потому, что защита предлагала квартиру женщины для домашнего ареста ее сына. Также адвокаты представили благодарности Глебу Трифонову от благотворительных фондов «Время детства», «Мир детей» и других организаций.

Следователь СУ СКР коротко сообщила, что Глеб Трифонов обвиняется в трех эпизодах особо тяжкого преступления — дачи взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ) — и, оставаясь на свободе и «имея связи в правоохранительных органах», может скрыться. Кроме того, указала представитель СКР, следствие и сбор доказательств только начались и фигурант может этим воспользоваться, чтобы уничтожить улики. Наконец, Глеб Трифонов, по мнению следователя, может оказать давление на свидетелей из числа сотрудников Telegram-канала. Прокурор ходатайство поддержал.

Мать обвиняемого Юлия Трифонова назвала его порядочным и трудолюбивым и сообщила, что у него на иждивении находятся сын и она сама, кроме того, он помогает деду и бабушке. «Он точно не скроется»,— заверила свидетель.

Защита настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с помещением под стражу. Адвокат Алексей Михальчик указал, что при задержании Глеба Трифонова были нарушены нормы УПК: фактически его лишили свободы перемещения 22 июля в 8:30, но протокол задержания оформили около 23 часов, после чего последовал ночной допрос. «Допрашивать в ночное время закон разрешает только в исключительных случаях, однако тут такой необходимости не было,— отметил адвокат.— Сегодня судебное заседание началось только в пять часов, можно было допросить и в рабочее время».

Господин Михальчик также указал, что доказательств причастности его подзащитного к вменяемому ему преступлению он в деле не увидел. По словам адвоката, все представленные улики — это снимки с камер, установленных на банкоматах, зафиксировавшие, что господин Трифонов переводил деньги. Рапорты оперативников о переводах датированы один январем и два — мартом этого года. «Однако нет никаких данных о том, что получатели денег — те сотрудники правоохранительных органов, о которых идет речь в уголовном деле,— подчеркнул Алексей Михальчик.— В материалах уголовного дела отсутствуют показания сотрудников полиции о том, действительно ли они взаимодействовали с журналистами и предоставляли информацию, за которую их обвиняют. Все сотрудники жили далеко от Москвы и не были знакомы с Глебом Трифоновым».

Особенно господин Михальчик подчеркнул, что сам проверил те сообщения, за которые якобы были даны взятки полицейским, и убедился, что Baza была не первой, кто их опубликовал, другие издания, «вроде "Коммерсанта", успели раньше».

«Такие публикации ничего не стоят»,— сказал адвокат. Алексей Михальчик еще раз напомнил, что на иждивении его подзащитного находятся родственники и его арест негативно скажется на «качестве их жизни».

«Я не совершал того, что мне вменяют,— сказал сам Глеб Трифонов, пообещав, что не будет скрываться и явится по первому требованию следователя.— Я сам лично отдал свой паспорт, все свои телефоны, компьютеры, все выдал добровольно. У меня даже не будет возможности что-то скрыть. Готов сотрудничать со следствием. Поддерживаю адвоката в вопросе о мере пресечения».

В итоге суд согласился с позицией следствия и отправил Глеба Трифонова под арест до 20 сентября.

Заседание по рассмотрению ходатайства об аресте Татьяны Лукьяновой проходило уже в отсутствие прессы — в 18:00 официальный рабочий день суда закончился, и его закрыли для СМИ. Однако итог процесса оказался тем же.

Напомним, как сообщал СКР, следственные действия вначале проводились по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Речь в деле шла о том, что полицейские из трех регионов — Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев — торговали служебной информацией. Стражи порядка первоначально являлись неустановленными лицами, однако впоследствии, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, оперативниками Главного управления собственной безопасности ведомства «была пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД», которые «предоставляли третьим лицам служебную информацию», получившую «публичное распространение».

Затем ст. 286 УК переквалифицировали на ст. 290 УК (взятка) для полицейских, а фигурантами расследования стали сотрудники Baza, которым вменили дачу взятки. Сейчас речь идет о сумме 150 тыс. руб. Однако, по данным источников “Ъ”, господина Трифонова уже проверяют на совершение других преступлений коррупционной направленности.

Алексей Соковнин