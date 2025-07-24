ФАС проверит законность скидок на маркетплейсах

Член общественного совета Федеральной антимонопольной службы Алексей Кожевников обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить законность практики проведения акций на маркетплейсах. Это следует из письма, копия которого есть в распоряжение «Ъ». В ФАС подтвердили «Ъ», что изучат механизм скидок.

В письме господина Кожевникова говорится о «нерыночном снижении цен на товары маркетплейсами». Механизм скидок используется не для повышения доступности товаров, а для ограничения конкуренции и захвата рыночной доли через демпинг. Снижая цену товаров на 30–50% за счет стоимости собственных услуг, платформы получают возможность увеличивать рыночную долю. Это приводит к «монопольно низким ценам» на маркетплейсах, что снижает значимость других каналов продаж, отмечается в обращении.

Президент Союза торговых центров России Булат Шакиров поясняет, что в розничных магазинах тоже проводятся распродажи, но их владельцы должны оплачивать аренду, содержать персонал и уплачивать налоги в полном объеме. Отсутствие этих расходов у маркетплейсов ставит офлайн-розницу в невыгодное положение, подчеркивает господин Шакиров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скидкам предъявили конкуренцию».