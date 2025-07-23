Экстремизму придают товарный вид

Потребительские организации пытаются убедить депутатов Госдумы отказаться от законопроекта, направленного на борьбу с «потребительским экстремизмом» при приобретении технически сложных товаров. Сейчас, купив некачественные машины или бытовую технику, граждане могут через суд взыскивать с продавцов суммы, кратно превышающие их цену. Это ведет к злоупотреблениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) обратилась в комитет Госдумы по промышленности и торговле, выступив против законопроекта о «потребительском экстремизме», следует из письма организации (есть у “Ъ”). Общественники обращают внимание на то, что число нарушений прав потребителей в России растет и большинство обращается в суд лишь при наличии на то объективных оснований. Глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил “Ъ”, что обращение еще не рассматривалось.

Поправки к закону о защите прав потребителей на рассмотрение Госдумы в начале июля 2025 года внес депутат Роман Лябихов. Они нацелены на защиту продавцов технически сложных товаров, перечень которых определен правительством: автомобили, бытовая техника, электроника. Сейчас для такой продукции действуют общие нормы штрафных санкций. Если продавец вовремя не заменит товар или не устранит дефект, суд может обязать его выплатить неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

Законопроект господина Лябихова предполагает смягчение санкций для технически сложных товаров, стоимость которых превышает десять размеров МРОТ (224,4 тыс. руб.).

Неустойку за срыв сроков по исполнению обязательств предполагается сократить до 0,1% от цены товара в день, а штраф за неудовлетворение требований потребителя — до 10% от присужденной суммы. Сейчас по общему правилу этот показатель достигает 50%, уточняют в КонфОП. Средства, согласно поправкам, можно будет также выплачивать не потребителю, а в доход бюджета.

Сейчас размер штрафных санкций может многократно превышать стоимость технически сложных товаров, следует из пояснительной записки. Это создает риски для бизнеса. Законопроект ожидаемо пользуется поддержкой отраслевых союзов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли отмечали, что на рынке работают группы мошенников, которые намеренно выводят из строя рабочую технику, и убытки компаний от их действий «исчисляются десятками миллиардов рублей».

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что его компания регулярно сталкивается с «потребительским экстремизмом». Наиболее проблемными в связи с этим регионами для автодилеров он называет Волгоградскую область, Ставрополье и Краснодарский край. Эксперт убежден, что пересмотрен на предмет актуальности и возможности исполнения должен быть весь закон о защите прав потребителей. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сталкивается с «потребительским экстремизмом» каждый день: «Многих таких "клиентов" мы знаем в лицо». Он рассказывает о случаях, когда при трех ремонтах стеклоподъемника за три года и пробеге в 100 тыс. км клиентам удавалось получить трехкратную цену нового автомобиля.

Роман Чекушов, замглавы Минпромторга, в июне: Ограничивать ради защиты продавца права потребителя со стороны государства, наверное, будет неправильно.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что с «потребительским экстремизмом» сталкивается более половины продавцов маркетплейсов. Схемы сводятся к намеренной порче товаров, их приобретению для возврата после краткосрочного использования. Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев отмечает, что потребители могут пользоваться ошибками продавцов, например отсутствием отметки о гарантийном сроке в документах.

Но значительное количество обращений — обычные претензии покупателей: они законны и по-человечески понятны, констатирует директор по клиентскому опыту автомобильного маркетплейса Fresh Александр Тупицын. Руководитель практики судебной работы юридической компании «Центральный округ» Евгений Жихарев говорит об отсутствии массовых злоупотреблений со стороны покупателей. «Тему "потребительского экстремизма" педалируют не совсем добросовестные продавцы»,— считает он.

В КонфОП со ссылкой на данные Верховного суда отмечают, что в 2024 году 87,5% разбирательств завершились именно в пользу клиентов.

У судов, по мнению общественников, достаточно инструментов для того, чтобы пресекать случаи использования законодательства в целях обогащения.

Старший юрист практики международного коммерческого права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов обращает внимание на то, что предлагаемые поправки к законодательству существенно ограничивают ответственность продавцов за недостатки технически сложного товара: от этого могут страдать добросовестные потребители. Господин Мирзоев отмечает, что в текущей редакции законопроект защищает только интересы продавцов: символический штраф может привести к злоупотреблениям.

Управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина считает, что поправки игнорируют рост числа нарушений потребителей и не будут способствовать повышению качества товаров. Господин Тупицын не исключает, что изменение правил в пользу бизнеса приведет к негативной реакции потребителей. «Многие компании, опасаясь "потребительского экстремизма", выстраивают столько барьеров, что отталкивают нормальных клиентов»,— рассуждает он.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев