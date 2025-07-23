Застройщикам не до диванов

Спустя год после отмены массовой льготной ипотеки российские застройщики сократили закупки продукции для меблировки квартир более чем на 20–25%, до 70–75 млрд руб. Рынок новостроек — важный канал сбыта мебельщиками своего товара, однако этот сегмент сейчас также страдает от падения продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из предоставленных “Ъ” Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) данных, с июля 2024 года по июль 2025 года объем закупок российскими застройщиками продукции для меблировки квартир упал на 20–25%, до 70–75 млрд руб. Сейчас на рынок жилых новостроек приходится около 15% от общего объема продаж мебельщиков, добавляют в ассоциации.

Девелоперы запустили проекты строительства квартир с меблировкой в 2018 году. Пик популярности такого формата среди покупателей жилья пришелся на 2022–2023 годы. Тогда, по оценкам АМДПР, в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России доля такого жилья в структуре совокупных продаж на первичном рынке достигала 25%, а объем продаж мебели через застройщиков приблизился к 100 млрд руб. в год.

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Директор по развитию продуктовых улучшений группы «Плюс» Карина Дерябина отмечает, что сейчас лоты с меблированными квартирами остаются нишевыми. По ее оценке, в среднем по стране доля таких квартир в новостройках не превышает 3–5%, в Москве и Подмосковье — около 10%. По ее словам, еще в 2023 году в отдельных столичных проектах полностью меблированные квартиры составляли до 50% всего объема продаж, а предложения с готовой кухней доходили до 80–90%.

Коммерческий директор ГК «Самолет» Кирилл Храпов говорит, что, по данным на май 2025 года, у компании доля продаж квартир с мебелью в Москве и Подмосковье составляла около 29%.

По словам руководителя направления продаж Asterus Дениса Каковина, меблировка квартир пользуется спросом в основном среди покупателей квартир в жилых комплексах экономкласса.

Однако этот тренд нехарактерен для премиального сегмента, добавляет гендиректор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

Начавшийся резкий спад объемов закупок в ассоциации связывают с общим падением спроса на жилье после завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки и сокращением доли меблированных квартир в структуре рыночного предложения. По данным госкомпании «Дом.РФ», с июля 2024 года по июнь 2025 года в целом по России было продано 21,9 млн кв. м первичного жилья, что меньше на 37% год к году.

100 миллиардов рублей составил объем продаж мебели через застройщиков в 2023 году, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России

По мнению Кирилла Храпова, снижение доли меблированных квартир в структуре продаж на первичном рынке связано в том числе с изменениями в спросе и ростом предпочтений в пользу жилья без отделки, «особенно в условиях ограниченного бюджета покупателей». Резкий рост ключевой ставки ЦБ заставил покупателей концентрироваться на базовой цене квадратного метра, а девелоперов — предлагать минимальную комплектацию для удержания спроса, соглашается Карина Дерябина.

Многие покупатели квартир откладывают вопросы обустройства интерьера на более поздний этап, констатирует Денис Каковин.

В целом, добавляет он, на фоне роста себестоимости строительства девелоперы стали реже включать мебель в базовую комплектацию: «Она становится необязательной, а порой и нежелательной опцией для многих клиентов».

Сейчас, констатирует президент АМДПР Александр Шестаков, рынок находится на низком старте: формируется отложенный спрос, который сдерживает высокая ключевая ставка. Если Центробанк продолжит ее снижение, спрос восстановится до прежнего уровня, прогнозирует эксперт. По его оценке, для нормализации продаж оптимальной является ключевая ставка не выше 12%. В июне 2025 года ЦБ снизил ставку на 1 процентный пункт, до 20%. Тогда в течение двух лет доля квартир с меблировкой в городах-миллионниках в экономсегменте снова достигнет 20–25%, рассчитывает господин Шестаков.

Владимир Комаров, София Мешкова