Главные новости за 30 июня — 5 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Сергей Новак возглавил Ахтубинский район на фоне кадровой нестабильности. Глава региона Игорь Бабушкин рассчитывает, что новое назначение поставит точку в череде уголовных дел против городских и районных чиновников и стабилизирует политическую ситуацию.

Шестилетнее банкротство астраханского МУП «Ахтубинск Водоканал» продлено еще на полгода. Процедура, начатая в 2019 году из-за долга в 341,6 млн рублей 13-ти кредиторам, стала рекордно долгой. По мнению экспертов, процесс банкротства затянулся из-за проблем с реализацией активов предприятия, на которые никак не находился покупатель.

В селе Подлесное Марксовского района Саратовской области ДТП со смертельным исходом привело к межэтническому конфликту и народным волнениям. Погиб 15-летний подросток, в отношении второго участника дорожного инцидента, представителя цыганской общины, возбуждено уголовное дело. Власти и представители самих цыган призывают не поддаваться на провокации.

Подрядчик заплатит 13 млн руб. за срыв госзаказа на возведение лагеря под Астраханью. Контракт стоимостью 47 млн руб. на строительство модульного корпуса ЦОД «Березка» в селе Яксатово был заключен в марте 2024 года с ООО «Группа Астар». Недобросовестными действиями суд признал поставку строительных панелей, не соответствующих условиям договора.

Приговор экс-руководителям ГБУ АО «Центр развития спортивной инфраструктуры», ГБУ АО «СК „Астрахань“» и гендиректору ООО «МФ „Мира“» за хищение 3,9 млн руб. из бюджета устоял в апелляции. Осужденные признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокурором Татищевского района Саратовской области стал Дмитрий Ковылин.

Подозреваемого в мошенничестве Олега Фомина в Пензе отпустили под домашний арест, так как его адвокат предоставил сведения о возмещении 16 млн руб. причиненного Пензе ущерба.

Прокурором Железнодорожного района Пензы стал Рустам Абубекеров.

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении 43,4 млн руб. при строительстве военного городка. Подозреваемым является генеральный директор ООО «Бизнес — Консалтинг» Николай С.

Два саратовских вуза вошли в рейтинг с высокими зарплатами выпускников юристов. Средний доход составил 92 тыс. руб. и 82 тыс. руб.

Жители Волгоградской области потратили в кафе и столовых 17 млрд руб.

Экс-замглавы района Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Белов стал фигурантом дела о мошенничестве на 3,5 млн руб.

В Пензе задержали создателей вредоносного софта для кражи криптовалюты. Они похитили 250 млн руб.

Под Астраханью построили крупный нефтяной танкер, начаты ходовые испытания на Волгоградском водохранилище.

Лагерь «Дубки» в Саратове откроют 7 июля после массового отравления детей в конце июня. Во время обследования специалисты обнаружили бессимптомного носителя норовирусной инфекции.

Главой Ивантеевского района стал Василий Басов.

ПФК «Юг-Терминал» возместит ущерб почвам в Астрахани на 69,5 млн руб.

В Саратовской области на воспроизводство лесов потратят свыше 150 млн руб.

Арбитражный суд Астраханской области рассмотрит иск ООО «Астра+» к региональному управлению капитального строительства (УКС). Фирма хочет изменить сроки строительства ФОКа в Харабали.

Глава Петровского муниципального района Саратовской области Максим Калядин сообщил о неудачах за год работы.

Волгоградская компания вошла в федеральный проект «Производительность труда». «Аксай» стал 86-м участником из региона.

Астраханская прокуратура требует заблокировать сайт о декларациях чиновников. 16 мая суд временно ограничил доступ к «Декларатору» до окончательного решения по делу.

В Пензе начальника отдела Россельхознадзора отправили в СИЗО за крупную взятку.

Под Саратовом за 180 млн руб. построили глэмпинг с умной баней. Инвестпроект ООО «Волгарин».

В Пензе осудили экс-чиновника за взятки при госзакупках. Речь идет о Константине Курносове.

Саратовская область выделила 20,5 млн руб. на обновление сельских клубов.

Иранская компания предложила выкупить доли акционеров Астраханского порта. Nasim Bahr Kish намерена выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций по цене 37,8 тыс. рублей за бумагу.

В 2025 году в Саратове должны снести свыше 120 аварийных домов.

В администрации Энгельсского района призвали фирмы повысить зарплаты работникам.

Саратовский облсуд оставил Максима Шихалова в СИЗО. Адвокат Татьяна Шилова пыталась обжаловать решение Волжского районного суда, который ранее продлил срок содержания экс-чиновника под стражей.

Балаковский район берет в кредит 455 млн руб.

В Саратове зафиксировали падение строительства жилья на 19%.

Нина Шевченко