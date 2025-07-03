ПФК «Юг-Терминал» возместит ущерб почвам в Астрахани на 69,5 млн рублей

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило на территории ООО «ПФК "Юг-Терминал"» в Астрахани несанкционированное размещение строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки специалисты выяснили, что загрязненный земельный участок площадью около 1,4 тыс. кв. м по адресу: г. Астрахань, с. Солянка, проезд 5 Мостостроителей находится в водоохранной зоне. Исследования показали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в почве.

Управление установило, что участок принадлежит ООО «ПФК "Юг-Терминал"». Росприроднадзор оценил экологический ущерб на сумму 69,5 млн руб.

Надзорное ведомство потребовало от ООО «ПФК "Юг-Терминал"» добровольной оплаты причиненного вреда, но компания это требование проигнорировала. В связи с этим управление обратилось в суд, который в полном объеме удовлетворил требования. Судебное решение не вступило в законную силу, Росприроднадзор проконтролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов