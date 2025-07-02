Астраханская прокуратура требует заблокировать сайт о декларациях чиновников

Прокуратура Астраханской области подала иск в суд с требованием ограничить доступ к сайту «Декларатор», который публикует данные о доходах и имуществе российских чиновников. Позиция ведомства такова: сайт нарушает закон, так как распространяет персональные данные без согласия их владельцев. Дело поступило в Советский районный суд Астрахани 12 мая, ответчиком выступает Роскомнадзор (РКН).

В иске указано, что сведения о лицах должны размещаться только на официальных ресурсах, таких как СМИ. «Декларатор» к таким сайтам не относится. Прокуратура связалась с некоторыми лицами, чьи данные опубликованы на этом сайте, и те подтвердили отсутствие согласия. В связи с этим ведомство просит суд признать информацию на сайте нарушающей законодательство и обязать Роскомнадзор ограничить доступ к ресурсу.

16 мая суд временно ограничил доступ к «Декларатору» до окончательного решения по делу. В РКН эту информацию подтвердили.

Тем не менее авторы проекта «Декларатор» утверждают, что используют только открытые данные и не обязаны получать согласие на их обработку, поскольку эти данные были раскрыты в соответствии с федеральными законами.

Нина Шевченко