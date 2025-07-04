Прокурором Железнодорожного района Пензы стал Рустам Абубекеров

На должность прокурора Железнодорожного района Пензы приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова от 2 июля 2025 года назначен советник юстиции Рустам Абубекеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Рустам Абубекеров родился в 1988 году в Пензе, в 2011 году окончил ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». К службе в прокуратуре Пензенской области Рустам Абубекеров приступил в ноябре 2013 года.

В разные годы Рустам Абубекеров работал помощником прокурора Железнодорожного района Пензы, зампрокурора Мокшанского района, старшим помощником прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты. Также он занимал должность старшего прокурора первого отдела управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ. С сентября 2023 года Рустам Абубекеров был зампрокурора Камешкирского района Пензенской области.

Павел Фролов