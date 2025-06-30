Балаковский район берет в кредит 455 млн рублей

Власти Балаковского района и Балакова Саратовской области берут в кредит в общей сложности 455 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Для районного бюджета намерены взять в кредит сумму в размере 375 млн руб., а для бюджета Балакова — 80 млн руб. Денежные средства необходимы для финансирования дефицита бюджета и выплаты долгов.

Власти берут кредиты на 12 месяцев по ставке 23,8%. В случае с суммарными выплатами по процентам речь идет о 108,29 млн руб.

Павел Фролов