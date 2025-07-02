Под Саратовом за 180 млн руб. построили глэмпинг с умной баней

В Марксовском районе Саратовской области построили глэмпинг с умной баней «Илга-Волга». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Инвестпроект ООО «Волгарин» обошелся в 180 млн руб. В рамках его реализации специалисты возвели комфортабельные домики, оборудовали баню с футуристичным дизайном и встроенным голосовым управлением, выполнили работы по отделке ресторана, а также благоустроили прилегающую территорию.

По словам министра инвестиционной политики Саратовской области Александра Марченко, инвестор получил от администрации Марксовского района информационную и консультационную поддержку. Он отметил, что на этапе запуска указанного проекта уже создали 30 рабочих мест.

Павел Фролов